El Congreso aprobó crear el delito de violencia vicaria en Jalisco; aplicarán de 4 a 8 años de prisión

Integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria acudieron a la sesión legislativa.

Con 29 votos a favor y una abstención de la diputada de MC, Celenia Contreras, el Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que incluye diversas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Civil y al Código Penal, con lo que se tipifica el delito de violencia vicaria en el estado.

Después de ocho meses que se mantuvo en pausa la iniciativa presentada por las diputadas Candelaria Ochoa, Itzul Barrera, Tonantzin Cárdenas y Valeria Ávila, se aprobó aplicar de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 500 jornadas de trabajo comunitario, a quien incurra en violencia vicaria.

El delito de violencia vicaria “es cualquier acto u omisión que, con el objeto de causar daño o perjuicio a las mujeres, infrinja daño en contra de sus hijas y sus hijos, familiares, personas allegadas o seres sintientes, exista o haya existido una relación matrimonial, de concubinato, familiar, sentimental o de hecho, con la persona agresora, incluso cuando no se cohabite en el mismo domicilio”, explicó la legisladora Candelaria Ochoa, quien hizo un reconocimiento a las madres de familia del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, algunas de ellas presentes en la sesión.

“Hoy, en el marco del 8 de marzo le mando un abrazo fuerte a Lisi Celis, como quien ha sido una de las figuras muy importantes para que en Jalisco se reconozca este delito. Abrazos a todas ustedes, abrazos a todas las que puedan vivir estos procesos de violencia vicaria y hoy, como feminista como diputada, como mujer comprometida con estas causas, no vamos a dar en este Congreso ni un paso atrás”, subrayó.

La coordinadora parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres, afirmó en la tribuna que, al tipificar el delito de violencia vicaria, se hizo un acto de justicia con las mujeres en Jalisco.

“Cuando a una mujer no se le puede humillar más, cuando a una mujer no se le puede chantajear más, cuando a una mujer no se le puede controlar a través del dinero, cuando se le puede violar y se le puede lastimar tanto, pero no se le puede matar, entonces, la manera de lastimarla en lo más profundo es ir y quitarle a sus hijos y eso es lo peor que le pueden hacer a una madre”, expresó la legisladora quien recibió aplausos desde las galerías.

Claudia Murguía enumeró a las mujeres que han dado esta lucha en Jalisco y agregó que “atrás de quienes hacen este tipo de atrocidades (violencia vicaria) está el dinero, la corrupción y el influyentismo”.

Al final, hizo un acto de reconocimiento a la ex diputada de MC, Lolis López Jara, quien en la pasada Legislatura, empujó el tema, sin embargo, no se aprobó sino hasta la sesión vespertina de este jueves.