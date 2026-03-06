Guadalajara Bilingüe: Verónica Delgadillo anuncia convocatoria de beca para aprender inglés

Guadalajara Bilingüe

El gobierno de Guadalajara lanzó la convocatoria para integrar la segunda generación del programa Guadalajara bilingüe, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan el desarrollo profesional y económico de la ciudadanía.

A través de redes sociales la alcaldesa Verónica Delgadillo compartió un mensaje de invitación a aquellos jóvenes que deseen integrarse a este programa.

“En Guadalajara creemos en el talento de nuestra gente, por eso creamos programas como el de Guadalajara bilingüe, para que tapatías y tapatíos tengan mejores oportunidades” declaró.

Para esta iniciativa el gobierno destinó una inversión de cinco millones de pesos, que cubre el costo total del curso para los nueve bloques del nivel B1 y B+.

Esta convocatoria mantendrá su registro abierto entre el 6 y 9 de marzo de forma virtual y solicitará a los aspirantes un comprobante de domicilio que acredite su residencia en Guadalajara.

Otros de los requisitos que deberán presentar son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o forma migratoria). En caso de ser menor de edad, identificación oficial del tutor legal.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio en Guadalajara con vigencia no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono fijo o estado de cuenta bancario).

Carta de exposición de motivos elaborada por la persona interesada.

El proceso de selección iniciará el 10 de marzo, y la publicación de resultados se realizará el 12 de marzo a través de los canales oficiales del Gobierno de Guadalajara.

Los interesados pueden consultar la convocatoria y realizar su registro a través del siguiente link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVg49VBjyaukPnfd9GlxPMhDxTw8MWnUurbIEeb34TDpvbpw/viewform