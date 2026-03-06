Instalan Comisión Especial para Vigilar la Mejora del Transporte

Los integrantes de la Comisión Especial rindieron la protesta de ley en el salón Legislasdoras Jaliscienses.

Con la participación de ocho legisladores y diez integrantes del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, el Congreso local instaló la Comisión Especial para Vigilar la Mejora del Transporte, que preside la coordinadora parlamentaria del PAN, Claudia Murguía Torres.

Los integrantes de la comisión rindieron la protesta de ley y se impusieron un plazo de seis meses para dar resultados y presentar un balance de si se cumplen o no con seis puntos del servicio de transporte, explicó la legisladora Claudia Murguía:

“Esos seis puntos que vamos a vigilar, evaluar y auditar son:1) la reducción efectiva del tiempo de espera entre unidades; 2) la disminución de la saturación de camiones en horas pico; 3) la existencia de paradas y estaciones seguras, accesibles y dignas; 4) la implementación del pago automatizado mediante tarjetas bancarias y sistemas de recarga fáciles y accesibles; 5) las condiciones de seguridad para las personas usuarias del transporte público; y 6) la información en tiempo real sobre derroteros, rutas y horas de llegada de cada unidad a paradas y estaciones”, precisó.

Por parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte, habló Katia Hernández, quien reconoció la rectificación que hizo el gobernador Pablo Lemus sobre la tarifa y la tarjeta. Sin embargo, señaló que ellos harán una labor para conocer con precisión cuánto cuesta un viaje de transporte e hizo las siguientes peticiones:

“Pedimos cuatro cosas concretas. Primero, publicar de inmediato el costo real de operación por viaje que sustenta la tarifa de $11, el monto total del subsidio para 2026, su fuente presupuestal y el mecanismo de auditoría ciudadana con informes trimestrales públicos. Segundo, instalar el Comité Técnico permanente de calidad del servicio, integrado por Imeplan, Setran, el Observatorio y representantes de usuarios y operadores, con una hoja de ruta pública, con indicadores y fechas para la mejora; y volver a aplicar la encuesta de satisfacción con metodología validada”, expuso.

Siguió: “Tercero.vincular la renovación de concesiones del transporte al cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social de los operadores; y cuarto, garantizar que si la tarjeta única se reimplementa, respete plenamente los derechos arco y sin condicionar el acceso al servicio a la aceptación de usos comerciales de datos personales de los usuarios”.

La Comisión Especial sobre el Transporte, integrada por los ocho coordinadores parlamentarios, señaló que en dos semanas se presentará un plan de trabajo concreto.