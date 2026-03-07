Cubrebocas deja de ser obligatorio en escuelas del AMG tras avance en vacunación contra sarampión

Luego de un mes de haberse implementado como medida preventiva frente al sarampión, el uso obligatorio de cubrebocas en planteles escolares del Área Metropolitana de Guadalajara dejará de aplicarse a partir del lunes 9 de marzo, informó la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ). La decisión se tomó tras registrar un avance significativo en la vacunación de la población escolar, considerada la principal herramienta para prevenir esta enfermedad.

Vacunación contra el sarampión

El titular de la dependencia, Héctor Raúl Pérez Gómez, comunicó la determinación mediante un oficio dirigido a la Secretaría de Educación Jalisco, en el que explicó que la medida sanitaria, establecida hace 30 días para municipios metropolitanos como Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos, cumplió su propósito mientras se reforzaba la cobertura de inmunización entre estudiantes y personal educativo.

Aunque el uso del cubrebocas dejará de ser obligatorio, la autoridad sanitaria recomendó que continúe utilizándose entre aquellas personas que aún no cuenten con su esquema completo de vacunación contra el sarampión. El funcionario subrayó que la vacuna sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir esta enfermedad, que en algunos casos puede llegar a ser mortal.

Durante el último mes, el sistema de salud estatal aplicó más de un millón de dosis del biológico contra el sarampión, lo que permitió avanzar de manera importante en la protección de la población. En total, de 2025 al 5 de marzo de 2026 se han aplicado 2 millones 630 mil 413 dosis en los 125 municipios de Jalisco, de las cuales más de 2 millones corresponden a lo que va del presente año.

Para continuar con la cobertura, las autoridades mantienen activos módulos de vacunación fijos y móviles en todo el estado, además de macromódulos durante fines de semana. Uno de ellos operará en el Auditorio Benito Juárez los días 7, 8, 14 y 15 de marzo, en un horario de 11:00 a 17:00 horas, sin necesidad de cita, con el objetivo de facilitar el acceso a las familias cuando las y los estudiantes no tienen clases.

Pérez Gómez reiteró el llamado a madres, padres y tutores para que lleven a vacunar a niñas, niños y adolescentes que aún no hayan completado su esquema, ya que todavía se han detectado algunos grupos rezagados. Asimismo, indicó que se mantiene la vigilancia epidemiológica permanente para evaluar la evolución de la situación sanitaria en la entidad.

Para conocer su ubicación y horarios pueden comunicarse a la Línea Salud Jalisco, al 33-3823-3220.

El Secretario de Salud reiteró nuevamente la invitación a toda la población a revisar la Cartilla Nacional de Salud y completar los esquemas de vacunación en unidades médicas o bien en los módulos itinerantes.

