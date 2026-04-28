Piden que el gobernador publique reformas en materia de violencia vicaria

Al micrófono, Anayensi Alatorre, integrante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria. A su lado, Nato Montes y Lisi Celis.

El 5 de marzo, el Congreso local aprobó reformar el Código Penal de Jalisco para reconocer la violencia vicaria como delito. Sin embargo, han transcurrido ya 53 días y el gobernador Pablo Lemus, no ha publicado el decreto respectivo en el periódico oficial, a fin de que sea vigente el delito.

Las diputadas Tonantzin Cárdenas, Itzul Barrera y Valeria Ávila, acompañadas de activistas y madres afectadas por violencia vicaria, hicieron un llamado directo a Pablo Lemus para que haga la publicación de la Ley Vicaria en Jalisco, ya que la falta de promulgación mantiene en estado de vulnerabilidad a mujeres, niñas y niños.

Lisi Celis, cofundadora del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, señaló que las madres que sufren violencia de parte de sus ex parejas, por medio de sus hijos, siguen recibiendo maltrato en las oficinas públicas.

“Es el momento en que los demás Poderes deben involucrarse en la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes. No podemos seguir llamando (a Zapopan) la Ciudad de los Niños y las Niñas, cuando están quedando en estado absoluto de indefensión, cuando las madres somos revictimizadas una y otra vez, cada que vamos a una institución donde deberían de protegernos”, expresó.

La diputada de Morena, Itzul Barrera afirmó que el gobernador de Jalisco ignora en los hechos al Poder Legislativo y eso sienta un “grave precedente”.

“Sí le haría un llamado al gobernador del estado, porque me parece gravísimo ignorar a un Poder del estado, que ha sido electo de manera democrática y que se haya llegado aquí a un consenso político después de muchos años , logramos que se aprobara en Comisiones, logramos que se aprobara en el pleno, incluso con los votos de la bancada de Movimiento Ciudadano y que la decisión sea no publicar la ley. Eso me parece gravísimo, porque deja un precedente histórico negativo”, explicó.

Anayensi Alatorre, integrante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, señaló que, pese a que las reformas fueron aprobadas desde marzo, la falta de publicación impide su aplicación. Explicó que la violencia vicaria consiste en utilizar a las hijas e hijos como medio de control y sometimiento contra las madres, un problema que, dijo, continúa afectando a numerosas familias en Jalisco.

Nato Montes, fundadora del colectivo “Madre, Yo Sí Te Creo”, advirtió que cada día que se retrasa la publicación de la ley representa un riesgo para las infancias, al obligar a las madres a seguir protegiéndose por cuenta propia. “Cada día que se tarden en publicar la ley es un día que los infantes viven indefensos”, finalizó.