Infonavit abre visitas para la adquisición de Viviendas del Bienestar en El Salto

Todo aquel que esté pensando en comprar una vivienda, ahora tiene la oportunidad de adquirir una en el municipio de El Salto con precios por debajo del mercado, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar del Gobierno de México.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) invitó a sus derechohabientes a conocer las viviendas del desarrollo Parques del Triunfo IV.

De acuerdo con la información difundida, las personas interesadas pueden acudir de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 19:00 horas, a la casa muestra ubicada en Libramiento Agua Blanca, a media cuadra de Calzada del Trabajo, donde también se brinda orientación para iniciar el proceso de adquisición.

Las viviendas cuentan con al menos 60 metros cuadrados de construcción y una altura de 2.7 metros. Incluyen dos recámaras, cocina, sala-comedor, baño completo y área de servicio.

Además, el desarrollo dispone de servicios básicos como agua potable, drenaje y electricidad, así como cercanía a transporte público, hospitales, escuelas y centros de trabajo.

El proyecto también contempla áreas verdes, espacios de esparcimiento y estacionamiento, con el objetivo de promover la convivencia comunitaria.

Para acceder a una vivienda, las personas deben cumplir con tres requisitos: contar con al menos seis meses de antigüedad laboral, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no tener un crédito hipotecario vigente.

El Infonavit señaló que estas acciones buscan facilitar el acceso a vivienda para trabajadores de menores ingresos, particularmente jóvenes, y recordó que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.