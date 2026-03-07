SIAPA realiza mantenimiento mayor y desfogues para mejorar calidad del agua en el AMG

Como parte de un proceso para fortalecer la operación del sistema hidráulico y mejorar la calidad del agua que llega a los hogares, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) realiza trabajos de mantenimiento mayor en puntos estratégicos de la red de abastecimiento en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estas acciones buscan estabilizar la infraestructura y reducir las afectaciones que se han reportado en algunas colonias.

SIAPA (Israel Soria)

Antonio Juárez Trueba, director general del organismo, explicó que estas labores también responden a reportes de agua con olor y color en determinadas zonas de la ciudad, que representan alrededor del 9 por ciento de las colonias atendidas por el SIAPA. Para atender estos casos, se implementan desfogues controlados, una maniobra que consiste en liberar agua de la tubería para extraer el líquido que presenta esas condiciones.

El funcionario pidió a la población continuar reportando cualquier irregularidad para que las brigadas puedan acudir a verificar los casos y aplicar las acciones necesarias en campo. Detalló que, tras recibir los reportes, personal del organismo acude a los domicilios para constatar la situación y realizar los desfogues en las zonas donde se detecta el problema.

El SIAPA advirtió que durante estas maniobras es posible que se presenten episodios temporales de baja presión o intermitencias en el servicio, debido a la liberación del agua en la red. No obstante, estas condiciones suelen normalizarse en las horas posteriores a la intervención.

En materia de infraestructura, durante 2025 el organismo rehabilitó 12 pozos con una inversión superior a seis millones de pesos, lo que permitió recuperar aproximadamente 260 litros por segundo para el sistema de abastecimiento. Para 2026 se prevé la rehabilitación de otros diez pozos adicionales que aportarían 210 litros por segundo más, en beneficio de más de 100 mil habitantes.

Autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de un plan integral de reingeniería del SIAPA que incluye más de 200 propuestas para mejorar la operación del organismo.

Paralelamente, se impulsan proyectos estratégicos como el Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara y la modernización de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, obra que requeriría una inversión estimada de 6 mil 500 millones de pesos y que se gestiona en coordinación con el Gobierno Federal para fortalecer el abastecimiento de agua en la metrópoli.