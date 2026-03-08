Marcha 8M criticó que Gdl sea sede del mundial, cuando es “capital de la violencia contra las mujeres”

Las manifestantes tomaron el kiosco de la plaza de Armas. La señora Matilde relató la injusticia del feminicidio de su hija Daniela Zabalza.

Las mujeres del Frente Feminista de Jalisco que salieron a marchar, desde la glorieta de las y los Desaparecidos al centro de Guadalajara, para decir “ya basta de violencia”, encabezaron su movilización con una manta que decía “México 2026 sede mundial de la violencia contra las mujeres”, en alusión al rechazo al Mundial de Futbol que se realizará en junio próximo en la capital jalisciense.

El pronunciamiento que se leyó en el kiosco de la plaza de Armas, expuso: “El estado se prepara para el Mundial 2026. Se anuncian 5.5 millones de turistas y millones de pesos para 39 días de espectáculo. Mientras tanto, a las mujeres no siguen asesinando todos los días”.

Durante los 39 días que dura el Mundial en México, alrededor de 390 mujeres serán asesinadas en este país, subrayó el pronunciamiento de la marcha.

La señora Matilde Pérez Vázquez, mamá de Daniela Jazmín Zabalza Pérez, tomó el micrófono desde el kiosco de la plaza de Armas, para expresar su dolor y señalaron que la Fiscalía Estatal aún no detiene al autor del feminicidio ocurrido en 2023.

“Decimos basta. Nosotros no somos cifras, somos vidas, tenemos derecho a vivir sin violencia, tenemos derecho a caminar sin miedo. Salimos a las calles para exigir justicia, para defender la vida. Nos falta Daniela y miles más. Mientras yo viva, seguiré nombrando a Daniela, es mi hija, Ni una desaparecida más. Ni una más/Ni una más/Ni una asesinada más”, expresó la señora Matilde.

La respuesta de las miles de mujeres asistentes, la mayoría vestidas de color violeta o con pañuelos de ese mismo tono fue: “No estás sola/No estás sola”.

La marcha salió a las 13:40 horas del cruce de Chapultepec y Niños Héroes. El punto de llegada fue la plaza de Armas, en la Antimonumenta en honor a Imelda Virgen, víctima de feminicidio.

La movilización fue resguardada por mujeres policías viales, municipales y estatales, así como bomberas. Personas vestidas de blanco resguardaron los templos del Carmen, en Juárez y 8 de Julio, así como la Catedral.

En forma posterior se realizó la marcha 8M convocada por Yovoy8deMarzo, que salió a las 17.30 horas del parque Morelos, siguió por calzada Independencia y llegó a un costado del Museo de las Artes.

El pronunciamiento de esta manifestación fue Juntas Contra Todo Despojo. “Hoy denunciamos el despojo como una violencia sistémica sobre nuestros cuerpos y territorios que prioriza el capital sobre la vida”, señalaron.

“Denunciamos el despojo al acceso a la justicia ante los crimenes de desaparición forzada, detenciones arbitrarias, feminicidios, discursos de odio que niegan nuestras identidades. (…) Hoy imaginamos otros mundos posibles para cada una de nosotras y nosotres, mundos donde sean reconocidos todas las formas de vida, mundos que pongan siempre la vida al centro, mundos donde no haya espacio para el despojo ni para las violencias. Nunca más”, expresaron.

Las autoridades buscaron impedir que la marcha del Frente Feminista de Jaliso ingresara a la plaza de Armas. Sin embargo, las manifestantes tiraron la valla y el alambrado que rodeaba al kiosco e ingresaron a la fuerza.