Anuncian mejoras en plantel Cecytej de Hacienda Santa Fe en Tlajomulco

El presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, visitó el plantel Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco número 23, ubicado en la localidad de Hacienda Santa Fe, donde encabezó los honores a la bandera y anunció obras de infraestructura para mejorar las condiciones del plantel.

Durante el acto cívico, el alcalde señaló que el gobierno municipal realizará la construcción de una lonaria y la rehabilitación de espacios destinados a actividades deportivas y recreativas dentro del centro educativo.

Entre las obras previstas se encuentra la mejora de la cancha de usos múltiples, así como la colocación de superficie deportiva y tableros para la práctica de distintas disciplinas.

El presidente municipal indicó que estas acciones buscan fortalecer los espacios de convivencia y desarrollo para las y los estudiantes, además de contribuir a mejores condiciones para la realización de actividades escolares.

En su intervención, el director del plantel, Armando González, agradeció la visita de las autoridades municipales y destacó el apoyo brindado a la comunidad educativa de la zona.

De acuerdo con lo informado durante el evento, el proyecto contará también con el respaldo del Gobierno del Estado de Jalisco, que aportará recursos por un millón de pesos para la ejecución de las mejoras anunciadas.