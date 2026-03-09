Anuncian nueva estación “La Cantera” de Mi Macro Periférico en Tlaquepaque

Autoridades estatales y municipales recorrieron el sitio donde se proyecta la construcción de la estación La Cantera, que formará parte del sistema Mi Macro Periférico y se ubicará a la altura de San Sebastianito.

La obra busca mejorar la conectividad para habitantes de colonias cercanas como Santa María Tequepexpan, Guayabitos y Arroyo de las Flores, así como para otras comunidades del municipio.

Durante el recorrido participaron la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura; el secretario de Transporte del estado, Diego Monraz Villaseñor; y el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno.

La alcaldesa señaló que la estación responde a una solicitud de habitantes de la zona que durante años plantearon la necesidad de contar con una parada cercana del sistema para facilitar sus traslados diarios.

Por su parte, el titular de la SIOP explicó que el proyecto contempla adecuaciones viales para permitir el acceso eficiente de las unidades del sistema, además de la construcción de un puente peatonal que permita a los usuarios ingresar con mayor seguridad.

De acuerdo con las autoridades estatales, los primeros trabajos podrían iniciar en aproximadamente un mes y se prevé que la estación entre en operación hacia noviembre de este año.

Además, a través de sus rutas alimentadoras conecta con municipios como Tlajomulco de Zúñiga, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos, movilizando diariamente a más de 350 mil usuarios.

Con la nueva estación, se prevé ampliar la cobertura del sistema y facilitar el acceso al transporte público para habitantes del sur de la zona metropolitana.