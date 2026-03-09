Ediles denuncian que Zapopan insiste en comprar un predio situado dentro de zona arqueológica

La regidora Karla Díaz, durante la rueda de prensa del Comité Estatal de Morena.

Los tres ediles de Morena en el Ayuntamiento de Zapopan acudieron a la rueda de prensa semanal de ese partido, para denunciar que el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie y el síndico Gabriel Alberto Lara Castro, se niegan a revertir la compra-venta de un terreno situado en la zona arqueológica El Ixtépete, en el cruce de las avenidas Mariano Otero, Las Torres y Periférico Poniente.

La regidora Karla Díaz López confirmó que el terreno no puede ser vendido por el ejido Santa Ana Tepetitlán, en 132 millones 584 mil pesos, como lo establece el convenio realizado con el gobierno de Zapopan, el 26 de agosto de 2025. Ese lugar es un predio propiedad de la nación.

El Registro Agrario Nacional (RAN) tiene inscrito el predio como “área de reserva especial” que está en posesión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) desde 2006.

La denuncia pública sobre el posible fraude al erario del Ayuntamiento de Zapopan, recibió el respaldo de la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez García, y del senador Carlos Lomelí Bolaños.

La regidora Karla Díaz citó el oficio que el INAH envió al Ayuntamiento de Zapopan donde les advierte: “En caso de realizar cualquier acto traslativo de dominio de los terrenos señalados, se estaría ante el supuesto de la comisión de un delito, de los contemplados en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos vigente. A este delito se suma el de fraude a Zapopan, porque tanto el presidente, como el síndico, como todo el Cabildo de Zapopan y el ejido saben que este terreno es propiedad de la nación, no pueden adquirirlo y aún así lo firmaron y están realizando pagos”, advirtió.

El senador Carlos Lomelí aseveró que el caso del terreno de propiedad federal en El Ixtépete, es solo un ejemplo de como el Ayuntamiento de Zapopan, ha desincorporado predios de su patrimonio y los ha cambiado por otros, para hacer negocios inmobiliarios en las administraciones municipales de Pablo Lemus y Juan José Frangie.

“Yo invito a mis compañeros regidores, a la presidenta, a los medios de comunicación, a que hagan una investigación del 2015 a la fecha, de cuántas propiedades y terrenos tenía Zapopan y cuántos quedan. Los invito, esa si es una ‘caja de Pandora’. Y luego los invito a que vean cuáles son las constructoras que se los han ido quedando y los han ido desarrollando”, señaló.

La regidora Karla Díaz refirió que la Contraloría Municipal de Zapopan en el trienio anterior encontró anomalías en el manejo de los terrenos del Ayuntamiento. Sin embargo, no se aplicaron sanciones. Ahora, el caso está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno federal y la propia Contraloría Municipal de Zapopan.

El Ayuntamiento ya hizo el primer pago al ejido por 26 millones 116 mil pesos y se acordó hacer pagos en 19 mensualidades por 5 millones 603 mil pesos.