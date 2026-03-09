Guadalajara destina 2.4 millones de pesos para equipar 24 escuelas con el programa “Escuelas con Corazón”

Un total de 24 planteles de educación básica en Guadalajara fueron beneficiados con equipamiento tecnológico, infraestructura y paquetes de útiles y uniformes escolares a través del programa “Escuelas con Corazón”, impulsado por el Gobierno municipal.

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, encabezó la entrega del material en la Secundaria Técnica 79, ubicada en la colonia Miravalle. La inversión total destinada a estas acciones fue de 2.4 millones de pesos.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que el programa busca apoyar directamente a las familias tapatías al reducir los gastos escolares. De acuerdo con el gobierno municipal, la entrega de útiles y uniformes representa un ahorro promedio de alrededor de 2 mil pesos por estudiante.

Además, Delgadillo señaló que el equipamiento tecnológico también contribuye a mejorar la experiencia educativa.

“Quiero que tengan la certeza de que vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que sigamos construyendo espacios de calidad para nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó.

Como parte de la estrategia, se entregaron 60 proyectores audiovisuales para 15 escuelas, además de ocho equipos tecnológicos integrados por una laptop y un proyector para distintos planteles. También se instaló un sistema de videovigilancia en la Secundaria Mixta 8.

En el caso de la Secundaria Técnica 79, el plantel recibió equipo deportivo y una lonaria en el patio central, lo que permitirá que las y los estudiantes utilicen el espacio durante el recreo sin verse afectados por el clima.

La presidenta municipal invitó a la comunidad educativa a cuidar el equipo entregado para que pueda beneficiar a más generaciones de estudiantes.

“Ahora les pido que nos ayuden a cuidar estos espacios, porque si cada quien trabaja en lo que le toca, la carga es menor”, señaló.

Por su parte, Carmen Julia Prudencio González, coordinadora de Combate a la Desigualdad en Guadalajara, subrayó que estas acciones contribuyen a mejorar las condiciones de aprendizaje tanto para estudiantes como para docentes.

“Esto se puede lograr solamente haciendo equipo con las escuelas, con los padres y madres de familia y con los maestros”, afirmó.

Entre los planteles beneficiados se encuentran la Secundaria Técnica 79 “José Luis Leal Sanabria”, la primaria “Emiliano Zapata”, el Centro de Desarrollo Infantil 2, el Jardín de Niños “Simone de Beauvoir” y diversas primarias y preescolares de distintos turnos en la ciudad.

Al evento también asistieron autoridades municipales y representantes de las escuelas beneficiadas.