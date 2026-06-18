Capturan en Colonia del Fresno a presunto homicida de líder juvenil de MC

Disparo a chofer y mató a pasajero

Fue detenido un hombre identificado como quien el pasado 28 de mayo disparó en contra del chofer de un camión de transporte público con tan mala puntería que hirió de muerte a un pasajero que en esos momentos abordaba la unidad y que resultó ser el líder juvenil de Movimiento Ciudadano (MC) Adrián Salinas Vázquez.

Fue en la Colonia del Fresno, en Guadalajara, donde se logró la captura de Javier Enrique “N”, con orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado, en las agravantes de alevosía y ventaja.

El crimen ocurrió en la Avenida Mariano Otero casi al cruce con la Avenida de Las Rosas, en donde el señalado presuntamente disparó contra el conductor de una unidad de transporte colectivo Ruta 186, por un altercado vial suscitado en Mariano Otero y Lázaro Cárdenas.

La captura del presunto criminal se concretó este 18 de junio por parte de la Fiscalía del Estado con colaboración de la Guardia Nacional y el monitoreo del C5 Escudo Jalisco.

Adrián Salinas Vázquez, quien recibió el tiro de bala en la cabeza, era vocero de las juventudes de MC en Tlajomulco de Zúñiga, y al ocurrir el suceso se dirigía a un evento del partido.

Además era hijo de Adrián Octavio Salinas, funcionario del área de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y quien tiene licencia como regidor.