Internos del reclusorio de Puerto Vallarta elaboran balón gigante

Internos del Penal de Vallarta plasmaron su pasión futbolera

Veinte hombres y cuatro mujeres que se encuentra internos en el Centro Integral de Justicia Regional Costa Norte (Ceinjure), ubicado en Puerto Vallarta, participaron en la elaboración de un balón de más de dos metros de diámetro en el que buscaron plasmar la riqueza cultural y natural de nuestra entidad.

Se trata de una pieza artesanal monumental, en la que combinaron creatividad, trabajo y su pasión por el futbol en el marco de la Copa Mundial 2026 de la que es sede Guadalajara.

Según informó la Secretaría de Seguridad Jalisco, la obra fue desarrollada a lo largo de varias jornadas en las que “los participantes transformaron diversos materiales en un esférico decorativo inspirado en la máxima fiesta del futbol, aportando cada uno ideas, colores y detalles que dieron identidad al proyecto”.

“Cada trazo y cada elemento colocado forman parte de un proceso que permitió a las personas participantes poner en práctica habilidades artísticas y de trabajo colaborativo, al tiempo que fortalecieron valores como la disciplina, la constancia y el compromiso”, agregó la corporación estatal.

Pieza artesanal de los internos de la prisión de Puerto Vallarta

Se informó que la actividad es impulsada por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES) de la Secretaría de Seguridad, y promueve espacios de expresión y aprendizaje orientados al desarrollo integral de las personas privadas de la libertad.

“En los Ceinjures trabajamos siempre con un enfoque constructivo, esencial para quienes buscan nuevas oportunidades de salir adelante”, expresó el director de la DIGPRES, José Antonio López Zaragoza

“Reconozco a cada uno de los directores de estos centros por promover actividades que fomentan la unión y el espíritu de equipo, como es el caso del Ceinjure Costa Norte, en Puerto Vallarta”, añadió el funcionario.

Destacó que otros centros ponen en marcha actividades con el mismo objetivo y recordó las actividades de expresión artística en el Ceinjure Altos Norte, las propuestas sustentables de fomento al trabajo en el Ceinjure Sur, y los esfuerzos por mantener programas deportivos y culturales en el resto de los reclusorios.