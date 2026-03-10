Inician construcción de pozo profundo en Punto Sur para reforzar abasto de agua en Tlajomulco

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga inició la construcción, perforación y equipamiento de un pozo profundo en la zona de Punto Sur, en la localidad de Santa Anita, como parte de las acciones para fortalecer el suministro de agua potable en el municipio.

Durante el arranque de los trabajos, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez señaló que el proyecto forma parte de un programa hídrico que contempla una inversión cercana a 200 millones de pesos durante 2026 para la perforación de nuevos pozos y la modernización de infraestructura existente.

Estas acciones, explicó, también se complementarán con la construcción de acueductos que permitirán aprovechar el agua proveniente de la Planta Potabilizadora No. 5, la cual recibe abastecimiento del Lago de Chapala.

De acuerdo con autoridades municipales, la inversión para el equipamiento de este pozo será de aproximadamente 8 millones de pesos y tendrá una capacidad de extracción de 40 litros por segundo, con lo que se prevé beneficiar a cerca de 20 mil habitantes de la zona López Mateos Sur.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, explicó que los nuevos pozos incorporarán tecnología de monitoreo para supervisar su operación en tiempo real.

Según detalló, el sistema incluirá sensores, telemetría y monitoreo desde el C5 del Agua, lo que permitirá detectar fallas en la operación y atenderlas con mayor rapidez.

Por su parte, el director de Infraestructura Hidráulica municipal, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, indicó que el proyecto se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, lo que permitirá conectar el pozo con el acueducto que se construye sobre avenida Camino Real a Colima.

El funcionario detalló que el pozo tendrá una profundidad aproximada de 180 metros y que inicialmente permitirá abastecer a colonias como Nueva Galicia, además de reforzar el suministro en Tulipanes, La Tijera y de manera indirecta en Gavilanes.

Entre las obras contempladas se encuentran el equipamiento del pozo profundo, la construcción de un muro perimetral y una caseta de control, la instalación de tableros eléctricos, acometida eléctrica, cajas de válvulas, tren de descarga con sistema de medición, así como una garza de llenado y un cuarto de cloración.

Plan hídrico municipal

El plan hídrico de Tlajomulco contempla la perforación de varios pozos y nuevas líneas de conducción de agua, entre ellas: