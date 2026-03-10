Realizan Congreso de Artesanos previo al Premio Nacional de la Cerámica en Tlaquepaque

Como parte de las actividades previas al Premio Nacional de la Cerámica y en el marco del Día de las y los Artesanos, se lleva a cabo el Congreso de Artesanos en San Pedro Tlaquepaque, un encuentro dedicado al intercambio de conocimientos y a la preservación de las técnicas tradicionales de la alfarería.

Durante la inauguración, la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura destacó el papel de las artesanas y artesanos en la conservación de este oficio, considerado parte fundamental de la identidad cultural del municipio.

La alcaldesa señaló que este tipo de actividades buscan fortalecer la tradición alfarera de Tlaquepaque y promover su continuidad entre nuevas generaciones.

El congreso es organizado de manera conjunta por el comité del Premio Nacional de la Cerámica y la asociación civil del Congreso de Artesanos, con el objetivo de generar espacios de formación y diálogo entre creadoras y creadores del barro provenientes de distintas regiones del país.

El director del Congreso de Artesanos Ceramistas, Fernando Martínez, informó que la quinta edición del encuentro se realizará hasta el 14 de marzo y reunirá a participantes de varios estados para compartir experiencias, técnicas y procesos de creación.

En total, más de 100 artesanas y artesanos provenientes de Jalisco y de entidades como Veracruz, Baja California, Chihuahua y el Estado de México participan en las actividades, que incluyen cursos y talleres impartidos por maestros ceramistas.

Entre los talleres programados se encuentran técnicas como Paquimé cerámico, rakú empapelado, cola de caballo y la elaboración de silbatos de agua y aire, prácticas que forman parte del patrimonio artesanal de la cerámica en México.

Durante la inauguración también estuvieron presentes el presidente ejecutivo del Patronato Nacional de la Cerámica, Rodolfo Padilla; el secretario de Fomento Económico y Cultural municipal, Juan David García Camarena; y la artesana Elena Delgado Granados, invitada al encuentro.

El congreso forma parte de las actividades culturales que buscan impulsar la profesionalización del sector artesanal, preservar las técnicas tradicionales y consolidar a Tlaquepaque como uno de los principales referentes de la cerámica mexicana.