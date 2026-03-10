Tlajomulco rechaza ser origen de contaminación en el canal Las Pintas

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga informó que, tras estudios técnicos y verificaciones en campo realizados junto con autoridades estatales y el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, no se ha identificado que el municipio sea el origen del deterioro en la calidad del agua que circula por el Canal de Las Pintas.

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez explicó que sostuvo una reunión de trabajo en la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, en la que participaron funcionarios del SIAPA, donde se acordó realizar recorridos de verificación para revisar los puntos señalados y contrastar la información técnica disponible.

De acuerdo con el alcalde, durante la revisión en campo se detectó que la mayor responsabilidad de las descargas señaladas se ubica en instalaciones relacionadas con el propio organismo operador y que se localizan en territorio de San Pedro Tlaquepaque.

Durante los recorridos también participó el director de Infraestructura Hidráulica del municipio, Héctor Gabriel Chaires Muñoz, quien señaló que varios de los puntos mencionados previamente por el organismo operador presentan condiciones distintas a las descritas.

Según explicó, de los diez sitios señalados inicialmente por el SIAPA, cinco ya no existen desde hace varios años y cuatro más se encuentran fuera de los límites territoriales de Tlajomulco.

El gobierno municipal indicó además que mantiene en marcha un programa de fortalecimiento de infraestructura hidráulica y saneamiento, con inversiones proyectadas cercanas a mil millones de pesos durante el actual trienio, orientadas a mejorar la conducción, captación y manejo del agua.

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró su disposición de continuar participando en los trabajos técnicos con autoridades metropolitanas para avanzar en soluciones que permitan proteger las fuentes de abastecimiento y garantizar agua de mejor calidad para la población.