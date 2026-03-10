Un bebé murió en casa hogar del DIF Tlaquepaque; diputados piden explicaciones

La Casa Hogar "La Esperanza" abrió sus puertas en enero pasado.

El domingo pasado, un bebé de tres meses falleció en la Casa Hogar “La Esperanza”, administrada por el DIF Tlaquepaque. Estas instalaciones se inauguraron apenas en enero pasado y los diputados Alberto Alfaro y Brenda Carrera, solicitaron a las autoridades municipales que se esclarezcan los hechos, ya que personal del lugar ha referido que no hay personal suficiente de enfermería y no hay pediatras en todos los turnos.

Los legisladores señalaron que el Gobierno de Tlaquepaque debe revisar las condiciones en que opera esa casa hogar, localizada en la colonia Vista Hermosa, por la zona de Las Pintas, a donde turnan a pequeños en situación de vulnerabilidad.

Alberto Alfaro, representante del Partido Verde, refirió que vecinos de la casa hogar fueron quienes reportaron lo sucedido y están preocupados por las condiciones del albergue.

“Cuando un menor llega a un espacio como este, llega buscando protección, por eso, cuando ocurre un hecho como este, la sociedad tiene derecho a exigir respuestas claras y responsabilidades. En nuestro caso, además, esta situación, nos preocupa aún más, porque a través de nuestras casas de enlace ciudadano, los vecinos nos han manifestado inquietudes serias sobre las condiciones en las que opera este albergue”, precisó.

Los legisladores locales plantearon tres exigencias:

Una investigación a fondo por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del menor. La intervención del DIF Estatal para realizar una revisión integral al funcionamiento de la Casa Hogar “La Esperanza”. Determinar responsabilidades en caso de existir omisiones o negligencias en la operación del albergue.

La diputada del Partido Verde, Brenda García, dijo que el Ayuntamiento de Tlaquepaque debe dar la información con transparencia y garantizar que una situación similar no vuleva a ocurrir.

“Porque cuando un bebé pierde la vida en circunstancias que aún no han sido explicadas con claridad, lo mínimo que espera la sociedad es transparencia total. Sin embargo, lo que estamos viendo y viviendo es algo muy distinto: Información fragmentada, versiones contradictorias y un silencio institucional”, expresó.

Al personal del albergue infantil, las autoridades municipales les prohibieron dar cualquier información. Sin embargo, los legisladores señalaron que el lugar opera con deficiencias por la falta de personal.

En respuesta, el sistema DIF Tlaquepaque envió un comunicado en el que se confirma el lamentable fallecimiento del menor. El deceso del menor aconteció durante las primeras horas del domingo 8 de marzo, cuando el personal a cargo durante las rondas de cuidados se percató de que el menor no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a su atención, a fin de preservar la vida del pequeño.

En todo momento, el DIF municipal proporcionó las medidas de prevención, atención y cuidados al menor. Asimismo, se notificó a las autoridades correspondientes como Fiscalía Estatal y Servicios Médicos Municipales. La autoridad municipal se encuentra a la espera del certificado de defunción que determinará la causa del fallecimiento.

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, informó que se abrió una investigación interna sobre el caso.