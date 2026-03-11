Abren Clínica del Bienestar en San Pedrito para ofrecer atención médica gratuita

La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, inauguró la Unidad Clínica del Bienestar, un espacio destinado a ampliar el acceso a servicios de salud para habitantes de la delegación San Pedrito y colonias cercanas.

Durante la apertura, la alcaldesa señaló que la clínica busca acercar atención médica a personas que enfrentan dificultades para pagar servicios privados, y destacó que el proyecto se alinea con las políticas de salud impulsadas por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con esta apertura, el municipio suma tres unidades de atención: dos clínicas fijas, una ubicada en la colonia Nueva Santa María y la nueva en San Pedrito, además de una unidad médica móvil que recorre distintas zonas del municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, la clínica tendrá capacidad para atender a 10 mil personas adultas afiliadas y hasta tres menores por cada una, lo que permitiría beneficiar a cerca de 40 mil habitantes.

Las instalaciones cuentan con consultorios médicos, consultorio dental, óptica, farmacia y laboratorio de análisis clínicos, además de tecnología para la emisión de expedientes y recetas digitales.

La secretaria de Salud municipal, Evangelina Torres, explicó que el objetivo es facilitar la atención médica básica y fomentar la prevención de enfermedades entre la población.

Entre los servicios disponibles se encuentran consultas médicas gratuitas, análisis clínicos, revisiones dentales y exámenes de la vista. Las personas beneficiarias podrán acceder hasta a dos pares de lentes al año con graduaciones de hasta cuatro dioptrías.

La clínica también cuenta con una farmacia con más de 220 medicamentos genéricos intercambiables para el tratamiento de alrededor de 180 padecimientos comunes, entre ellos diabetes, hipertensión arterial, infecciones respiratorias y problemas gastrointestinales.

La Unidad Clínica del Bienestar se ubica en la calle Petróleos Mexicanos, esquina Azcapotzalco, en la delegación San Pedrito, y brindará servicio de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas, además de los sábados de 9:00 a 14:00 horas.