Bomberos de Guadalajara se preparan para enfrentar la temporada de estiaje

Como parte de los preparativos ante la temporada de estiaje, la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgo, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara concluyó la capacitación de sus oficiales en los cursos S-190 y S-130 para Combatientes Forestales, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios en zonas naturales.

Estiaje (Cortesía)

Durante esta formación, las y los bomberos reforzaron habilidades sobre técnicas para sofocar y controlar el fuego, así como conocimientos sobre los factores ambientales que influyen en el comportamiento de los incendios forestales.

El líder de la Brigada Forestal tapatía, el comandante Álvaro Díaz, explicó que esta preparación permitirá que los elementos intervengan de manera segura y eficiente ante emergencias, tanto dentro del municipio como en apoyo a otras zonas del estado.

“Tenemos cerca el Bosque de la Primavera o en algunos otros municipios del estado donde podríamos prestar apoyo. El conocimiento que están adquiriendo nuestros compañeros va a ser de beneficio para cuando se necesiten esos apoyos”, señaló.

Díaz recordó que, aunque en Guadalajara las principales áreas naturales son el Bosque Los Colomos y la Barranca —zona que los combatientes identifican como “monte negro” por su difícil acceso—, la capacitación permitirá que las y los bomberos puedan actuar de manera eficaz cuando se requiera apoyo en otros puntos con mayor presencia forestal.

Entre los temas abordados durante el curso destacan las medidas de seguridad para el combate de incendios forestales, el análisis de las condiciones ambientales que influyen en la propagación del fuego, así como la planeación operativa y la coordinación entre brigadas para la extinción de estos siniestros.

El comandante también subrayó que existen diferencias importantes entre atender un incendio estructural, como los que ocurren en viviendas o empresas, y los incendios en zonas naturales. Mientras que los primeros suelen controlarse en cuestión de horas, los forestales pueden prolongarse durante varios días, lo que implica labores constantes en campo para sofocar las llamas y enfriar zonas calientes que podrían reavivar el fuego.

Estiaje (Cortesía)

Como parte de la capacitación, las y los participantes realizaron prácticas de guardarrayas y quemas controladas en el Bosque del Centinela, acciones previstas como parte de las estrategias de prevención y control ante la temporada de estiaje.

La formación fue impartida por bomberos forestales con cerca de 20 años de experiencia, responsables de brigadas en dependencias como la Comisión Nacional Forestal y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, quienes desarrollaron los contenidos teóricos y guiaron las prácticas en campo.

Las sesiones teóricas se llevaron a cabo en la Base 5 de Guadalajara y contaron con la participación de 45 elementos, entre ellos bomberas y bomberos tapatíos, además de cuatro oficiales del municipio de Talpa de Allende, cinco de El Salto y uno de Tala.

Recomendaciones a la población

Ante el incremento de incendios forestales durante la temporada de estiaje, el comandante Álvaro Díaz llamó a la población que visite áreas naturales a seguir las recomendaciones de cada espacio para evitar siniestros.

En caso de detectar un incendio, pidió reportarlo de inmediato al número de emergencias 911, alejarse del lugar y evitar intentar apagarlo, ya que las condiciones climáticas pueden provocar que el fuego avance rápidamente o cambie de dirección, poniendo en riesgo a las personas cercanas.