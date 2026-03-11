Piloto profesional que tomó López Mateos como pista y mató a 3 jóvenes, debe cubrir 39 mdp y 10 años de cárcel

Yigal "R" y el momento en que huye del lugar en donde provocó la muerte de tres jóvenes

La madrugada del domingo 17 de octubre del 2021, luego de una reunión, Yigal “R”, un piloto profesional, integrante de una familia dedicada al automovilismo, manejaba una Chevrolet Pickup de color negro a exceso de velocidad por Avenida López Mateos Sur. Cerca de la Calle Hidalgo Poniente, en la Colonia Los Gavilanes, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, invadió los carriles contrarios y a 140 kilómetros por hora impactó un carro Minicooper, en donde viajaban una muchacha de nombre Estefanía, su novio Josué, y el mejor amigo de éste, Brian; los tres murieron.

Eran las 2:19 horas. Ambos vehículos quedaron destrozados. Yigal salió como pudo para llegar a la acera y sentarse; minutos más tarde aparecieron personas que se lo llevaron del lugar de los hechos en otro carro, sin que él haya hecho algo por los tripulantes del otro auto; sólo huyó.

El 21 de octubre de ese mismo año, cuatro días después de la tragedia, la Fiscalía de Jalisco hizo varios cateos y lo aprehendió en la Colonia Pinar de la Calma, en Zapopan. Agentes de la dependencia estatal lo trasladaron a Puente Grande, en donde se le vinculó a proceso.

Su defensa legal buscó justificar que el piloto profesional era perseguido a balazos por los ocupantes de otro automotor, lo cual nunca se pudo comprobar; al parecer era una burda coartada para evadir la responsabilidad del acusado.

Al saberse del percance que provocó, se difundió que ya había participado en otro choque, ocurrido en 2014, también en Tlajomulco, en el que hubo una mujer lesionada de nombre Leslie, quien quedó con secuelas y según se dice, nunca fue indemnizada.

El acusado quedó vinculado a proceso, con prisión preventiva oficiosa, y entre los últimos días de febrero y los primeros de marzo de este año, se realizaron las audiencias en las que se desahogaron dictámenes de cuatro peritos y la comparencia de 17 testigos.

Víctimas de Yigal "R"

Yigal “R” fue encontrado culpable por por los delitos de homicidio a título de culpa grave y daño en las cosas, y este miércoles 11, como parte de un proceso de litigación que realizó la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, en la audiencia de individualización de sanciones, se le dictó una pena de diez años un mes de prisión y una reparación del daño por 39 millones de pesos a los deudos de sus tres víctimas.

SIN ARREPENTIMIENTO Y CON OPCIÓN DE QUE LE FAVOREZCA UN AMPARO

Familiares de los jóvenes fallecidos por el accidente provocado por el piloto profesional han declarado ante los medios de comunicación que el acusado ha mantenido una actitud altiva y no se percibe en él ningún síntoma de arrepentimiento.

Abogados penalistas consultados por La Crónica de Hoy, señalan que la defensa de Yigal “R” seguramente recurrirá a la apelación a un amparo contra la sentencia y que existe el riesgo de que la condena sea modificada.