Rechaza el director del SIAPA que se busque privatizar al organismo

. Antonio Juárez Trueba, director del SIAPA.

Durante casi tres horas, diputados de todos los partidos de la Comisión de Hacienda hicieron críticas y señalamientos al director del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez Trueba, a quien llamaron a cuentas para que respondiera el por qué no ha entregado el diagnóstico, el Plan de Acción y los informes trimestrales del organismo a los que se comprometió cuando se autorizó el alza a las tarifas.

Al funcionario le dijeron que, si no podía resolver el problema del agua turbia, sería mejor que renunciara, le preguntaron si lo que se busca es “privatizar” al organismo y le pidieron que otorgue servicio de agua a colonias del norte de Zapopan, a las que le llega el agua solo en la madrugada.

El funcionario estatal a casi todo dijo que no. “No se busca privatizar al SIAPA”. No va a renunciar. Y afirmó que están viendo opciones para darle agua a los habitantes de Zapopan Norte.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo que Juárez Trueba incumplió con los compromisos que hizo con el Congreso, tras aprobar el incremento de 9.6% a las tarifas del SIAPA.

“Sí, con toda sinceridad le quiero decir -con franqueza- que usted ha desatendido la relación con el Congreso del Estado y que el organismo que usted preside, no ha atendido las comunicaciones que se le han realizado por parte del Congreso y ustedes han minimizado la seriedad de lo que representa el contenido de un decreto”, dijo Bravo Padilla.

El titular del SIAPA respondió que no oculta la situación de la red hidráulica, que genera en parte el agua sucia que se da a las colonias y que así lo ha reconocido las cuatro veces que ha acudido al Congreso.

“En todas las ocasiones les he comentado de lo mal que está la infraestructura, de tantos años que tiene, sobre todo la Planta Potabilizadora número 1 (Miravalle) que es una planta de 1956, que tiene muchos problemas, que está muy obsoleta y que batallamos mucho con ella, pero bueno, es con lo que tenemos que trabajar y lo estamos haciendo a cabalidad”, respondió.

La legisladora de Morena, Itzul Barrera, manifestó que de nada sirvió el incremento al precio del agua que se aplica desde julio de 2025, porque el agua sale cada vez más turbia.

“¿De qué sirvió el aumento?, porque el director del SIAPA vino aquí a decir que no hubo un solo ingreso más con el aumento de 9.6%. Entonces, el agua cuesta 9.6% más cara, pero no ingresó ni un peso más. Eso a mí me sorprende muchísimo, porque no soy muy buena en matemáticas, pero si sumamos debería haber 9.6% más en ingresos por recaudación del SIAPA. Él ya había dicho que no iba a servir para garantizar la calidad del agua potable”, indicó.

El legislador del PT, Sergio Martín Castellanos, fue quien le dijo a Trueba que si no podía atender el problema del agua turbia, lo mejor sería que dejara el cargo.

En entrevista, se le hizo la misma pregunta al funcionario y dijo que él seguirá al frente del organismo.

“A ver, yo me he abocado, como lo seguiré haciendo a trabajar como lo debemos de estar haciendo. Si nuestro gobernador en un momento dado decide que eso es lo mejor, yo acataré las instrucciones como vengan y como deban de ser, pero mientras tanto seguiré trabajando como lo he venido haciendo”, apuntó Juárez Trueba.

El director del organismo estatal precisó que el SIAPA suministra el agua a 1,800 colonias en cuatro municipios y el problema del agua sucia y maloliente se tiene en alrededor de 180 asentamientos, esto es, en 10% del total.

Al final de la entrevista, Jorge Carlos Ruiz Romero, contralor ciudadano, le acercó a Trueba un bote con agua turbia de la colonia Santa Ana Tepetitlán y le pidió que se lavara los dientes. El director del organismo señaló que él no ha dicho a la gente que se laven la boca con esa agua.

“Le voy a contestar enfrente de los medios. Mucho hemos salido a decir que cuando tengamos estos ‘picos’ (de agua sucia) y se presente ese tipo de agua en las llaves que por favor, la dejen correr hasta que nos salga limpia. No le he dicho que se lave la boca con esa agua”, finalizó.