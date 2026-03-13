Analiza la dirigencia nacional de Morena impugnar fallo del Triejal sobre paridad electoral

Érika Pérez García, presidenta estatal de Morena, no acepta que el IEPC establezca municipios con competencia única de mujeres.

Tras afirmar que Morena está a favor de la paridad en las candidaturas, la presidenta estatal de ese partido, Érika Pérez García, informó que la dirigencia nacional morenista revisará el fallo del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal), que ratifica que en ocho municipios solo competirán mujeres a las alcaldías.

Añadió que el veredicto del Triejal pudiera impugnarse ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Morena está de acuerdo en la paridad y siempre lo ha estado y vamos a estar pujando y peleando para que más mujeres estén en puestos importantes en la vida pública, pero no a contentillo del gobierno del estado, porque si todos sabemos, vemos y hemos revisado y visto lo que ha sucedido, el OPLE (el Instituto Electoral local) está al servicio del gobernador”, subrayó.

Érika Pérez señaló que el cambio que hizo el Triejal para que en Zapopan solo compitan mujeres, pero que además pertenezcan a grupos vulnerables: a la diversidad sexual, a personas con discapacidad o a pueblos originarios, muestra que el fallo puede tener ‘dedicatoria’ para la coordinadora de regidores de MC en Zapopan (Naraly González Ramírez) que pertenece a un grupo vulnerable.

“En Zapopan, no solamente que sea mujer, sino que sea de la diversidad sexual o de un grupo vulnerable. No hay tema, nosotros también estamos a favor de que más personas están dentro de la política, pero ¿por qué hace esto?, ¿cuál es el trasfondo que existe para que suceda esto?, ¿por qué nada más en Zapopan?, porque no en los ocho municipios. Por eso, vamos a estar al pendiente, acaba de salir la resolución, el Jurídico de Morena nacional está revisando el tema. Vamos a ver cual será el siguiente paso, pero que quede claro, Morena está a favor de la paridad”, subrayó.

La presidenta de Morena Jalisco expuso que la dirigencia nacional impugnó los lineamientos que definió el IEPC porque se violan los principios de autodeterminación y auto organización de los partidos.

Los ocho municipios donde van a competir únicamente mujeres en las elecciones locales de 2027, son los siguientes: Zapopan, Tonalá, Chapala, La Barca, San Juan de los Lagos, Autlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Poncitlán.