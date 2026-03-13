Llaman a extremar precauciones en el Bosque La Primavera durante temporada de estiaje

Con el objetivo de proteger y preservar el Bosque La Primavera, autoridades del Organismo Público Descentralizado (OPD) del área natural hicieron un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones durante la temporada de estiaje y mantener conductas responsables al visitar este importante pulmón natural de la zona metropolitana.

El organismo recordó que más del 90 por ciento de los incendios forestales registrados en el bosque están asociados a actividades humanas, por lo que insistió en la importancia de prevenir cualquier situación que pueda provocar siniestros.

De acuerdo con el OPD, el periodo de mayor riesgo de incendios en la región se presenta entre noviembre y junio, con mayor intensidad de marzo a junio, cuando la vegetación alcanza altos niveles de deshidratación debido a la escasez de lluvias, las altas temperaturas y la disminución del caudal en ríos, lagos y acuíferos.

El encargado del despacho del organismo, Gabriel Vázquez Sánchez, explicó que durante esta temporada coinciden los elementos conocidos como el “triángulo del fuego”: combustible natural como hojarasca y pastizales secos, presencia de oxígeno y una fuente de ignición.

“En esta temporada tenemos todos los valores necesarios: ausencia de humedad y lluvias, altas temperaturas y mucho viento. Tenemos combustible, oxígeno y sólo falta una chispa para que se genere un incendio. Por eso queremos apelar a que la ciudadanía nos ayude a cuidar el bosque”, señaló.

Para reducir los riesgos, el OPD realiza durante todo el año diversas acciones preventivas, entre ellas la apertura y mantenimiento de brechas cortafuego —zanjas donde se elimina la vegetación para frenar el avance de las llamas— y la implementación de líneas negras, que consisten en quemas controladas de maleza y hojarasca.

Estas labores se realizan en puntos estratégicos del bosque, como el Cerro de la Bandera, Pinar de la Venta y el Cerro Nejahuete.

Recomendaciones para visitantes

Las autoridades reiteraron que dentro del bosque está prohibido encender fogatas, utilizar asadores o braseros, así como abandonar o enterrar basura.

También recordaron que no está permitido ingresar motocicletas, cuatrimotos, vehículos tipo RZR, botellas de vidrio ni bebidas alcohólicas.

Entre las recomendaciones principales destacan:

Respetar la velocidad máxima de 25 km/h y circular únicamente por caminos autorizados.

y circular únicamente por caminos autorizados. Utilizar exclusivamente zonas permitidas para picnic o campamento, como Río Caliente y La Tecomata.

En el caso de ciclistas, portar casco y guantes obligatoriamente y respetar las rutas establecidas.

y respetar las rutas establecidas. Evitar el uso de jabones, detergentes, bloqueadores o bronceadores en ríos y cuerpos de agua para prevenir la contaminación.

Finalmente, el OPD exhortó a las y los visitantes a reportar de inmediato al 911 en caso de detectar humo o fuego dentro del bosque, a fin de que las autoridades puedan actuar de manera oportuna y evitar que un incidente se convierta en un incendio forestal.