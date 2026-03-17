Diputados avalan poner un tope a las rentas

Mariana Casillas y Martín Franco, legisladores de Futuro y Morena, respectivamente, durante la votación.

La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso aprobó la reforma al Código Civil para poner un tope al aumento de las rentas conforme a la inflación anual, algo que ya se autorizó en la Ciudad de México y recibió el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, quien preside esa instancia.

El dictamen recibió el voto unánime de los diputados de Futuro, Hagamos y Morena: Mariana Casillas, Valeria Ávila, Candelaria Ochoa y Martín Franco, respectivamente. Los legisladores de MC, Gabriela Cárdenas y Omar Cervantes no acudieron a la sesión. La reforma establece cambios al artículo 2041 del Código Civil.

“Está muy sencillo, significa que, si yo quiero continuar en una casa de un año para el otro rentando en la misma, el incremento de la renta no puede ser superior a lo proyectado por la inflación que fija el Banco de México. Si en 2025, la inflación fue de 3.25%, en 2026, mi renta no podrá aumentar de ese precio. Y esto es muy importante señalarlo, porque Guadalajara y Zapopan, sobre todo, son dos ciudades que están bajo procesos muy fuertes de especulación inmobiliaria, donde el precio y el aumento de la renta ha tensionado zonas de la ciudad, como los centros de las ciudades donde se concentran también los trabajos”, dijo.

En la sesión de trabajo, los legisladores aprobaron también llamar a comparecer a la coordinadora de Gestión de la Ciudad del Ayuntamiento de Guadalajara, Viridiana de la Torre, al director de Obras Públicas, Juan Carlos Arauz y a la contralora municipal, Alejandra Hernández Santillán, para que informen el estado que guardan las obras de remodelación del parque Rojo o Revolución.

“¿Que buscamos con esto?, que se aclare cómo se han invertido los recursos, porque fue una licitación de 27 millones de pesos la que se está invirtiendo en el parque. Queremos saber que tiempos reales se van a dar para la entrega del parque, porque ya van atrasados con más de 150 días y cómo se va a reubicar a las personas que son parte de la Mercadita y del tianguis que se hace los sábados”, señaló.

Las obras de remodelación del parque Rojo comenzaron a finales de abril de 2025 y se estableció un plazo de cinco meses para concluirlas. Sin embargo, ya tienen un atraso de casi seis meses.