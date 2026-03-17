“Fue un partido lleno de emociones”, dice alcalde de Autlán sobre el juego en el que agredió a árbitro

Gustavo Robles Martínez. FOTO: Facebook

Autlán de Navarro, tierra natal del guitarrista Carlos Santana y zona de alta influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue escenario de un nuevo incidente con un funcionario municipal involucrado. El alcalde Gustavo Robles Martínez irrumpió en un partido de la segunda división del futbol profesional (o liga premier) para injuriar y amenazar al árbitro central, molesto porque expulsó a dos jugadores del equipo Guerreros de Autlán.

El encuentro contra Los Cabos United se disputó el pasado 15 de marzo y terminó empatado 1-1; enseguida el presidente municipal entró a la cancha, acompañado de sus escoltas, para ofender al central Alan Eduardo Contreras y decirle que “a Autlán se le respeta”.

Uno de los guardaespaldas del alcalde empujó al árbitro asistente Jorge Quintero, y otro hombre pateó a Luis Jacinto Muñiz, quien era otro de los silbantes asistentes.

Después, ya en el vestidor, el jefe de gabinete municipal, Arturo Eleuterio Vera, advirtió a los árbitros que sabía en donde viven y que no reportaran el incidente a la liga de futbol.

UN PARTIDO LLENO DE EMOCIONES: ALCALDE DE AUTLÁN

Para el alcalde de Autlán, Gustavo Robles Martínez, de extracción priista, el juego en el que entró a la cancha para agredir al cuerpo arbitral, fue “un partido lleno de emociones”.

“Después de un partido lleno de emociones, nuestros#Guerreros cierran el encuentro con un empate 1–1, sumando un punto importante en el camino hacia la clasificación", posteó el edil a las 18:29 del domingo en su muro de Facebook.

“Después de un partido lleno de emociones... y golpear y amedrentar al cuerpo arbitral, han sido suspendidos del torneo por comportamiento cavernícola por parte del alcalde y sus perros”, le contestó uno de los seguidores de la página.

“5 años sin fútbol gracias a los políticos prepotentes”, posteó otro de los seguidores.

Durante la Copa Jalisco, en julio de 2023, la alcaldesa de Arandas en esas fechas, Ana Isabel Bañuelos, irrumpió en el partido entre el equipo de ese municipio y San Martín de Hidalgo para reclamar al árbitro central sus decisiones. El equipo de la edil fue expulsado por la actitud de la munícipe.

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