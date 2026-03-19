Capacitan a 300 policías en mediación para fortalecer la justicia cívica en el AMG

En cumplimiento del Modelo Policial Homologado y de Justicia Cívica, la Coordinación General Estratégica de Seguridad (CGES), en conjunto con el Instituto de Justicia Alternativa (IJA), puso en marcha el Curso de Sensibilización en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, dirigido a elementos de seguridad pública del Área Metropolitana de Guadalajara.

En colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa capacitan a 300 policías en materia de métodos alternos para la solución de conflictos

La capacitación contempla la participación de 300 policías provenientes de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo, como parte de una estrategia integral para fortalecer la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos en las comunidades.

El Director General de Gestión Transversal de la CGES, Alfonso Briseño Torres, adelantó que este esfuerzo se extenderá a todo el estado. “Posteriormente se visitará el interior del estado hasta concluir con la capacitación a los 125 municipios”, señaló.

Briseño Torres subrayó que este modelo apuesta por la mediación policial como herramienta clave en la prevención del delito. “El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica en México impulsa la mediación policial como herramienta clave para la prevención del delito y la cultura de paz, formando policías como facilitadores de diálogos en conflictos vecinales y comunitarios”, explicó.

Añadió que las y los participantes no sólo recibirán formación, sino que se convertirán en replicadores del modelo. “Se transitará del esquema reactivo a uno preventivo y comunitario, garantizando el cumplimiento de los estándares para la certificación básica policial”, puntualizó.

En colaboración con el Instituto de Justicia Alternativa capacitan a 300 policías en materia de métodos alternos para la solución de conflictos

Por su parte, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, titular del IJA, destacó la importancia del trabajo coordinado para construir entornos más pacíficos, mientras que el comisario de Zapopan, Roberto López Macías, reconoció el respaldo institucional. “Agradezco mucho el interés del Gobernador, Pablo Lemus, y de la Coordinación Estratégica de Seguridad por impulsar el ámbito preventivo y la justicia alternativa, para construir paz con cimientos de justicia”, afirmó.

El modelo de Justicia Cívica que se impulsa considera a la Policía de Proximidad como un actor central para atender conflictos cotidianos de manera pacífica, así como la implementación de mecanismos de mediación en disputas vecinales, familiares y comunitarias, con el objetivo de evitar que escalen y canalizarlas, en su caso, a centros públicos de mediación acreditados.