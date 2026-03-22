Igualdad Animal. Europa: industria ganadera acapara reuniones con responsables oficiales del bienestar animal

FOTO: Igualdad Animal

Un análisis realizado por la organización Igualdad Animal reveló que durante 15 meses, los responsables de la política de bienestar animal de la Unión Europea (UE) se han reunido constantemente con representantes de la industria cárnica, avícola y láctea, mientras han dejado prácticamente de lado a las organizaciones que trabajan por la protección de los animales.

De acuerdo con la información obtenida a través del Registro de Transparencia de la UE, los titulares de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, y de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, de la Comisión Europea, han tenido 46 reuniones oficiales con la industria ganadera y sólo 7 con organizaciones. El acceso ha sido de 7 a 1 a favor de la industria.

La discrepancia cobra mayor preocupación en un contexto en el que la Comisión Europea ha retrasado por años y sin explicación las reformas en materia de bienestar animal. En 2021, la Iniciativa Ciudadana Europea “End the Cage Age”, respaldada por 1.4 millones de personas, se convirtió en uno de los mayores ejercicios de democracia participativa en la historia de la Unión Europea.

Como respuesta, la Comisión se comprometió a presentar una propuesta legislativa para eliminar progresivamente el uso de jaulas antes de finales de 2023. Sin embargo, ese plazo se incumplió sin que se produjera ningún avance concreto.

A pesar de ser un tema prioritario para los ciudadanos europeos, junto con la matanza de pollitos macho en la industria del huevo, ninguno de los dos tópicos fue abordado, a menos de manera oficial, en dichos encuentros.

La palabra “jaula” no apareció en ninguno de los asuntos de las 708 reuniones de la Comisión Europea analizadas por Igualdad Animal, ni tampoco la “matanza de pollitos macho”. Esto no significa que estos temas no se hayan tratado, sino algo más preocupante: en los registros oficiales, nunca formaron parte de la agenda. Los animales quedaron fuera del debate formal.

Los retrasos continúan. El Programa de Trabajo de 2026 de la Comisión Europea no incluye ninguna propuesta legislativa vinculante sobre bienestar animal, limitándose a medidas no legislativas que dejan sin respuesta las demandas ciudadanas.

“La industria ganadera domina el acceso a quienes toman decisiones en la Unión Europa mientras se retrasan reformas clave de bienestar animal”, dijo Matteo Cupi, Vicepresidente de Igualdad Animal para Europa. “Millones de voces están pidiendo cambios. Pero si los comisarios siguen reuniéndose principalmente con representantes de industrias que se benefician de la explotación animal, la voluntad de la ciudadanía europea seguirá siendo ignorada”, agregó.

Para denunciar la falta de acción de la Comisión Europea y sus retrasos en la revisión de la legislación de bienestar animal, Igualdad Animal ha lanzado la campaña internacional «UE: tu retraso, su sufrimiento».

En el marco de esta campaña, la organización ha llevado a cabo protestas en Bruselas frente a sedes clave de las instituciones europeas, señalando, entre otros incumplimientos, la falta de avances en la prohibición de las jaulas y la continuidad de la matanza sistemática de pollitos macho.