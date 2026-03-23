Ponen ojo a 10 obras de conservación en carreteras federales de Jalisco

María Padilla seguró que la calidad en las obras carreteras no es negociable y se le considera una de las principales responsabilidades de la SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reforzará los mecanismos de supervisión de la obra pública en la entidad, mediante la incorporación de una empresa verificadora externa, con el fin de garantizar la calidad y el cumplimiento de la normatividad en diez proyectos carreteros.

La directora general del Centro SICT Jalisco, María Padilla Romo, tuvo una reunión con contratistas y personal del área de obras, en la que aseguró que la calidad en las obras carreteras no es negociable, al considerarla una de las principales responsabilidades de esa dependencia federal.

Durante la reunión fue presentada la empresa verificadora Infraestructura Peninsular S.A. de C.V., que será la encargada de la supervisión de las diez obras de conservación periódica que este año se realizarán con recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

Trabajos de SICT en Jalisco

En ese contexto, se instruyó a residentes de conservación y empresas contratistas a trabajar coordinadamente y brindar las facilidades necesarias para que la verificadora pueda realizar todos los trabajos que requiera lo más rápido y mejor posible.

Los lugares en donde actualmente se realizan esos trabajos están en los tramos carreteros San Luis Potosí-Guadalajara, Morelia-Guadalajara, Guadalajara-Chapala, Guadalajara-Tepic y el Ramal a Tequila.

“De esta manera se garantiza que las obras se realicen con los más altos estándares de calidad, para el bienestar de las y los jaliscienses y usuarios en general de las vías de comunicación”, indicó el Centro SICT Jalisco .