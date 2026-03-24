Por asesinar a una mujer que era su pareja sentimental, detienen a un hombre en Lagos de Moreno

Detenido por feminicidio

Un hombre sospechoso de asesinar a la mujer que era su pareja sentimental, en hechos suscitados hace unos días en el municipio de Lagos de Moreno, fue detenido por la Fiscalía de Jalisco.

La dependencia estatal informó que tras las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, logró acreditar la probable participación de David “N” en el crimen.

El feminicidio fue cometido el pasado 19 de marzo; ese día, elementos policiacos recibieron el reporte de la agresión a una mujer en un domicilio de la colonia El Panteón, en el municipio alteño.

“Al arribar al inmueble, el hermano del ahora imputado facilitó el acceso a los agentes, quienes localizaron en una recámara al fondo de la finca, el cuerpo de una mujer” que presentaba traumatismos en el rostro y signos de estrangulamiento, según informó la Fiscalía.

La corporación agregó que en esos momentos, el presunto causante, pareja sentimental de la fallecida, no fue localizado en la escena del crimen.

Una vez que el agente del Ministerio Público tuvo conocimiento del hallazgo abrió una carpeta de investigación mediante la cual se solicitó un mandato judicial que fue cumplimentado recientemente por personal de la Policía de Investigación en calles de la colonia Las Ceibas, dentro de la misma demarcación.

El detenido fue entregado a un juez de control, que analizó los datos de prueba y dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio, ademas de que como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, fijó prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso.

La Fiscalía no dio a conocer las edades de la víctima ni del victimario, ni el posible móvil del feminicidio.