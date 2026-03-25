Abren registro en Jalisco para Pensión de Personas con Discapacidad

Del 23 al 29 de marzo se lleva a cabo en Jalisco el registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, informó la delegada de los Programas del Bienestar, Katia Meave Ferniza.

El apoyo consiste en 3 mil 300 pesos bimestrales entregados de manera directa a través de la Tarjeta Bienestar, como parte de un derecho establecido en el artículo 4° de la Constitución.

La funcionaria detalló que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa se fortalece con la estrategia Salud Casa por Casa, que contempla visitas médicas gratuitas a los beneficiarios.

Los módulos de registro operan de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, y su ubicación puede consultarse en el portal de la Secretaría de Bienestar. En Jalisco, el programa está dirigido a personas de 0 a 29 años.

Los requisitos para el registro son:

• Identificación oficial vigente (Credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam, o carta de identidad)

• CURP (impresión reciente)

• Acta de nacimiento (legible)

• Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial)

• Certificado de discapacidad (emitido por alguna Institución Pública de Salud)

• Teléfono de contacto (celular y de casa)