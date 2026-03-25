Harán supervisión para que $100 millones de apoyo al campo, les llegue a los beneficiados

Se realizó un foro para informar los detalles de los programas de apoyo al campo, en el Congreso local.

El Congreso de Jalisco ejercerá su labor como fiscalizador para supervisar que 100 millones de pesos autorizados en 2026 para productores del campo, lleguen a quienes realmente lo necesitan, advirtió el diputado del PT, Sergio Martín Castellanos, presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo Regional.

Hay 50 millones de pesos para los productores lecheros y 50 millones de pesos para los ganaderos, para la repoblación de ganado, según lo que autorizó el Congreso Local en el Presupuesto Estatal 2026.

“Venimos a legislar y a trabajar por la gente. Yo les he pedido al secretario de Agricultura que aquí no hay colores, ni distinción de personas, tenemos que trabajar con todos para que los que nunca han sido beneficiados, hoy vamos a vigilar que lo sean y vamos a ver que ese recurso esos 50 millones de pesos les lleguen únicamente a los lecheros y que ese dinero de los ganaderos sea para la repoblación para subir el hato ganadero en Jalisco”, explicó el legislador.

Los productores de maíz y de agave también han hecho reclamos a los gobiernos estatal y federal, para que se les otorguen apoyos económicos. Del tema, Sergio Martín, expresó lo siguiente:

“En el tema del maíz, del agave seguimos trabajando. Hay muchas dificultades y sobre todo de maíz. A ver, si el maíz no cuesta de 7 mil pesos en adelante la tonelada, está complicado. Debemos ser conscientes los que vivimos del campo, los que sembramos, los insumos cada día están mas caros por el petróleo, por equis y griega y que el maíz no puede ser que no lo paguen arriba de ese precio. Si no es pagado así, tendremos consecuencias y debemos apoyar al campo mexicano y jalisciense, porque de ahí comemos todos los jaliscienses”, dijo.

Eduardo Ramírez Orona, secretario técnico de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER), fue quien presentó los programas de apoyo a los agroproductores y los ganaderos, vigentes para este año.

Uno de los programas que destacó es el de “Impulso Agro Jalisco, Producción y Tecnología” para la adquisición de equipo agrícola, tractores y para infraestructura acuícola y pesquera.