Infecciones respiratorias encabezan las principales causas de enfermedad en Jalisco: IIEG

Las infecciones respiratorias agudas fueron la principal causa de enfermedad en Jalisco durante 2024, de acuerdo con un análisis elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) con base en los Anuarios de Morbilidad de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

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El estudio, que busca contribuir a la identificación de grupos de riesgo y fortalecer las estrategias de atención a la población, señala que durante ese año se registraron 858 mil 518 casos de infecciones respiratorias agudas, colocándolas como el padecimiento más frecuente en la entidad.

En segundo lugar se ubicaron las infecciones intestinales, con 228 mil 237 casos, seguidas por las infecciones de vías urinarias, con 194 mil 040. El cuarto sitio correspondió a la gingivitis y enfermedad periodontal, con 76 mil 326 casos, mientras que las úlceras, gastritis y duodenitis ocuparon el quinto lugar, con 55 mil 794 casos.

El análisis también revela que las infecciones respiratorias afectaron principalmente a las mujeres, quienes concentraron 482 mil 564 casos, equivalentes al 56.2 por ciento del total, mientras que los hombres registraron 375 mil 954 casos, es decir, el 43.8 por ciento.

Por grupos de edad, las niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años fueron los más afectados, con 275 mil 190 casos, lo que representa el 32.1 por ciento del total. Les siguieron las personas de 25 a 49 años, con 257 mil 307 casos (30 por ciento), y los adultos mayores de 60 años o más, con 88 mil 127 casos, equivalentes al 10.3 por ciento.

El documento también muestra la presencia de enfermedades crónicas y de salud mental entre las principales causas de atención médica. La obesidad ocupó el séptimo lugar, con 46 mil 633 casos, mientras que la diabetes mellitus tipo 2 se posicionó en el lugar 11, con 33 mil 525 casos.

En los últimos sitios del listado aparecen la depresión, en la posición 19, con 10 mil 432 casos, y el dengue con signos de alarma, que cerró el ranking con 10 mil 329 casos registrados durante 2024.

El IIEG destacó que los Anuarios de Morbilidad tienen como propósito identificar los principales problemas epidemiológicos del estado, anticipar situaciones de interés para la salud pública y aportar información para el análisis de los factores que influyen en la aparición de enfermedades.

La ficha completa del análisis puede consultarse en el portal del IIEG.