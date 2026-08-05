Patio de plataformas se consolida como alternativa de movilidad en el Aeropuerto de Guadalajara

El Patio para Vehículos de Plataformas del Aeropuerto Internacional de Guadalajara se consolida como una alternativa de movilidad que ha respondido a la demanda de las personas usuarias desde su puesta en marcha.

SETRAN informó que el Patio de Vehículos de Plataforma alcanzó 87 mil 620 servicios durante sus primeros dos meses de operación (ALICIA REYES )

En apenas dos meses de operación, el espacio administrado por la Secretaría de Transporte (SETRAN) registró 87 mil 620 servicios, una cifra que supera las expectativas planteadas para su etapa inicial.

Desde su apertura, el pasado 5 de junio, el patio ha permitido ofrecer un servicio más seguro, eficiente y ordenado para quienes llegan a la terminal aérea y requieren trasladarse a distintos puntos de la ciudad mediante aplicaciones de transporte.

En promedio, diariamente se realizan cerca de mil 460 viajes a través de las tres plataformas autorizadas para operar en Jalisco: Uber, Didi e InDrive. La respuesta de las y los usuarios ha convertido al patio en una opción cada vez más utilizada, al tiempo que contribuye a mejorar el orden en uno de los principales puntos de llegada al estado.

SETRAN informó que el Patio de Vehículos de Plataforma alcanzó 87 mil 620 servicios durante sus primeros dos meses de operación (EDGAR QUINTANA)

Uno de los momentos de mayor demanda se registró el jueves 25 de junio, previo al partido entre España y Uruguay durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando el patio alcanzó un récord de 2 mil 323 servicios en un solo día, permitiendo atender de manera organizada el incremento de pasajeros.

Además de facilitar el acceso a los vehículos de plataforma, la estrategia ha contribuido a reducir la operación de servicios irregulares o “piratas”, ampliando las opciones de movilidad disponibles para quienes llegan al aeropuerto. Actualmente, las personas usuarias también pueden optar por la Línea 5 Macro Aeropuerto o los taxis oficiales concesionados.

Para mantener la seguridad y el orden, la Secretaría de Transporte realiza operativos permanentes de supervisión tanto en las instalaciones como en los vehículos que ingresan al patio, con el objetivo de detectar y retirar de circulación unidades que prestan el servicio de manera irregular.

Con estos resultados, el Patio para Vehículos de Plataformas se perfila como una alternativa que complementa la oferta de transporte en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y fortalece la movilidad de quienes visitan o transitan por la ciudad.

PARA SABER

Características del patio para vehículos de plataforma:

● Transporte gratuito desde la terminal aérea, mediante autobuses cien por ciento eléctricos.

● Operación 24 horas del día, los siete días de la semana

● Servicio de sanitarios y bebederos.

● Contactos eléctricos para carga de dispositivos y conexión Wi-Fi con Red Jalisco.

● Sistema de videovigilancia y personal operativo permanente.