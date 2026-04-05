Convoca SEJ al Premio Estatal a la Acción Social 2026 para preparatorias de Jalisco

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Con el objetivo de impulsar la participación de las y los estudiantes de nivel medio superior en la solución de problemáticas sociales de su entorno, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) lanzó la convocatoria al Premio Estatal a la Acción Social 2026, dirigida a instituciones públicas y privadas de Educación Media Superior.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de junio e invita a cada plantel a registrar un proyecto representativo que genere impacto positivo en su comunidad y fortalezca competencias ciudadanas entre las y los jóvenes.

Las propuestas deberán ser desarrolladas por equipos integrados por una o un estudiante líder, una o un docente asesor y hasta 10 estudiantes, quienes trabajarán en el diseño e implementación de iniciativas con enfoque participativo y sostenible.

El proceso de selección contempla una primera etapa de evaluación en línea, donde los equipos presentarán un video tipo elevator pitch, un portafolio del proyecto y evidencias de difusión en redes sociales.

Los proyectos ganadores recibirán apoyos económicos para su implementación en los planteles:

-100 mil pesos para el primer lugar

-60 mil pesos para el segundo

-20 mil pesos para el tercero

El registro se realizará exclusivamente en la plataforma oficial, donde también se pueden consultar los requisitos y lineamientos de participación: apprende.jalisco.gob.mx/subsecretaria-media-superior/accion-social-jalisco-2026.

Esta iniciativa busca promover la participación activa de las y los estudiantes en la construcción de soluciones a problemáticas locales, mediante proyectos con impacto social y visión sostenible.