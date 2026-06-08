“Nunca había visto algo así”: madre buscadora tras hallazgo de restos en Jalisco

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localizó un lote de restos óseos con distintos tiempos de evolución cadavérica en las inmediaciones del municipio de Techaluta de Montenegro, en el sur del estado.

Hallazgos en Techaluta (Cortesía)

De acuerdo con una integrante del colectivo, el hallazgo ocurrió tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre una mandíbula expuesta en el lugar. Al acudir al sitio, las buscadoras encontraron una gran cantidad de restos óseos distribuidos en una zona rocosa de gran extensión.

Hallazgos en Techaluta (Cortesía)

“Lo que vimos sí nos sacó de onda porque era mucho”, relató la madre buscadora, quien explicó que algunos restos parecían estar acomodados en formas circulares o cuadradas, una disposición que les llamó la atención desde el primer momento.

Hallazgos en Techaluta (Cortesía)

Durante la inspección, habitantes de la zona y autoridades les informaron que el terreno corresponde a un área arqueológica que presuntamente había sido saqueada en el pasado. Según esta versión, el lugar albergaba antiguas tumbas de guerreros y todavía podían observarse fragmentos de barro quebrado y evidencias de excavaciones previas.

Hallazgos en Techaluta (Cortesía)

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió posteriormente al sitio e informó que parte de los huesos localizados podrían tener varios años de antigüedad. Sin embargo, se realizarán análisis para determinar si entre los restos también existen indicios más recientes.

La buscadora describió el hallazgo como uno de los más impactantes que ha presenciado. Explicó que algunos cráneos encontrados eran tan frágiles que se desintegraban al tocarlos, por lo que debieron ser manipulados con extremo cuidado.

“Pero esta vez fue distinto, sentí una energía buena” relató la madre, comparando la sensación a la de otras búsqueda, donde según comenta “se siente dolor y tristeza”.

Además, señaló que la zona donde fueron localizados los restos habría sido antiguamente un lago que se secaba y volvía a llenarse durante la temporada de lluvias. El sitio se encuentra a un costado de la carretera.