Piden diputados al gobierno de Jalisco respetar derechos humanos de manifestantes

La representante de Futuro hizo el exhorto y recibió el respaldo de todas las fuerzas políticas.

Por iniciativa de la diputada de Futuro, Mariana Casillas,el Congreso local hizo un exhorto al Gobierno de Jalisco, para que en cualquier manifestación que se realice en los días de la competencia futbolera, se respeten los derechos humanos de los manifestantes, en un marco de estricto apego a la ley, así como al libre ejercicio de la manifestación pública.

El llamado del Poder Legislativo está dirigido a la Secretaría General de Gobierno y contó con el aval de todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo de Jalisco, en la sesión más reciente.

“La historia reciente de Jalisco demuestra que la protesta social ha sido tratada por los gobiernos como un problema de orden público y no como el ejercicio de derechos. Durante décadas, las autoridades han respondido a la inconformidad social con vigilancia, criminalización, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza”, dijo la legisladora desde la tribuna parlamentaria.

En su participación, hizo un recuento histórico desde 2004, cuando el gobierno estatal de Francisco Ramírez Acuña, persiguió a cientos de personas que se manifestaron durante la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.

En junio de 2020, el gobierno de Enrique Alfaro replicó las mismas prácticas. Las movilizaciones por el asesinato de Giovanni López, a manos de policías de Ixtlahuacán, derivaron en la privación ilegal de la libertad de más de 80 jóvenes, varios de ellos trasladados a sitios distintos a los centros de detención, por parte de la Fiscalía del Estado.

“La llegada del Mundial colocará a Jalisco bajo el escrutinio nacional e internacional. Lo que estará en juego no será únicamente la organización de un evento deportivo, sino la capacidad del Estado para respetar los derechos fundamentales de quienes decidan expresar públicamente su inconformidad. La imagen que debe proyectarse no es la de una ciudad blindada contra la crítica, sino la de una sociedad donde la protesta pueda ejercerse libremente y sin temor a represalias”, subrayó Mariana Casillas.

En el exhorto también se pide al titular de la Secretaría General de Gobierno, Salvador Zamora, que garantice que las corporaciones policiales de la entidad actúen bajo un protocolo especializado en derechos humanos para atender la protesta social.