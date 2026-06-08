Jalisco desplegará más de 17 mil elementos para el Mundial 2026

A tres días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de Jalisco anunció un operativo integral que desplegará más de 17 mil elementos de corporaciones estatales, federales y municipales para garantizar la seguridad y atención de visitantes durante el evento.

El estado de fuerza estará conformado por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco y policías municipales.

Durante la presentación del plan, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, aseguró que Jalisco concluyó las obras de infraestructura, simulacros, análisis de riesgos y mesas de coordinación necesarias para recibir hasta tres millones de visitantes durante la justa mundialista.

“Jalisco está preparado para vivir un mundial que será el más grande de la historia”, afirmó el funcionario, quien destacó que la entidad busca consolidarse como “la sede más mexicana” de la Copa del Mundo.

Como parte de la estrategia, la organización también contempla una amplia oferta turística y cultural. Entre las actividades destaca el Fan Festival Guadalajara, que se instalará en la Plaza de la Liberación y transmitirá los 104 partidos del torneo. El acceso será gratuito y tendrá capacidad para 18 mil personas.

Además, se realizarán más de 50 espectáculos artísticos, 39 experiencias turísticas y actividades especiales en distintos Pueblos Mágicos del estado.

En materia de protección civil, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos dispondrá de mil 681 elementos operativos y 327 unidades de emergencia para labores de prevención, monitoreo, atención médica prehospitalaria, rescate y control de multitudes.

Por su parte, la Policía Vial desplegará 500 elementos y aplicará la estrategia denominada “Última Milla”, además de implementar restricciones temporales a la circulación en los alrededores del Estadio Guadalajara durante los días de partido y ajustes viales en la zona del Fan Festival.