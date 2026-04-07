Fortalece SETRAN seguridad nocturna con supervisión con enfoque de género a más de 10 mil vehículos

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La Secretaría de Transporte (SETRAN) reforzó la seguridad en el transporte público durante horarios nocturnos, con operativos de supervisión que alcanzaron 10 mil 323 vehículos, aplicando 795 infracciones y retirando 20 unidades por incumplir la normatividad.

La estrategia, con enfoque de género, busca garantizar mayor seguridad para las mujeres usuarias y conductoras, mediante revisiones aleatorias en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara, especialmente en zonas de alta afluencia nocturna.

Del total de unidades supervisadas, 3 mil 812 fueron taxis y 6 mil 511 vehículos de Empresas de Redes de Transporte, lo que refleja el alcance de los dispositivos en distintos servicios de movilidad.

Además de verificar el cumplimiento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, los operativos incluyen acciones de sensibilización dirigidas a choferes y usuarios, fomentando el respeto, la prevención de la violencia y una cultura de movilidad segura con perspectiva de género.

SETRAN informó que continuará trabajando de manera coordinada con el Poder Legislativo para fortalecer las acciones preventivas en materia de seguridad vial y violencia de género.

La ciudadanía puede reportar irregularidades en el transporte público a los números 33-3819-2425 y 33-3819-2426, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas, así como en las redes sociales oficiales (@TransporteJal) o en el sitio web institucional.

Faltas más comunes detectadas

-Falta de placas en las unidades

-Prestar servicio público sin concesión, autorización o permiso vigente

-Operar un servicio distinto al autorizado en la concesión

-Polarizado indebido en las unidades

-Puertas bloqueadas o en condiciones que comprometen la seguridad de las personas usuarias.