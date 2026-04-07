Jalisco encabeza encarecimiento de vivienda a nivel nacional: Iteso

El aumento en los precios de venta y renta de vivienda en Jalisco ha intensificado las dificultades para acceder a este derecho, con costos que superan ampliamente los niveles de ingreso de la población.

Datos del análisis económico número 30 de la Escuela de Negocios del ITESO (ENI) evidencian la magnitud del problema en la entidad.

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, la colonia Ayamonte, en Zapopan, concentra las viviendas más costosas del país, con un precio promedio de 55 millones 183 mil pesos.

En el mismo municipio, Lomas del Valle se posiciona como la segunda zona con las rentas más altas a nivel nacional, con montos superiores a los 93 mil pesos mensuales.

El análisis señala que el costo promedio de renta en Jalisco alcanza los 29 mil 457 pesos mensuales, el sexto más alto del país. En cuanto a la compra de vivienda, el precio promedio es de 7.4 millones de pesos, ubicando al estado en el cuarto lugar nacional, solo por debajo de Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.

El estudio se elaboró a partir de la comparación de 820 mil viviendas anunciadas en plataformas digitales, con datos actualizados a diciembre de 2025.

A nivel nacional, la renta promedio mensual es de 28 mil 589 pesos, mientras que adquirir una casa o departamento ronda los 6.5 millones de pesos. La mediana de renta se sitúa en 22 mil pesos y la de venta en cuatro millones.

“Los precios de venta y renta nos indican que la asequibilidad de la vivienda es un mayor reto, y están creciendo las restricciones para acceder a este derecho”, advierte Mireya Pasillas, académica de la ENI.

“Las propiedades de mayor valor están orientadas para ser adquiridas por personas de ingresos muy altos, no para el común de la población”, añade.

La especialista añade que el incremento en los costos genera una dinámica de inversión que desplaza el uso habitacional. Las viviendas “se construyen y venden como una inversión, más que para realmente vivir en ellas, dejando sin acceso a la vivienda a un porcentaje muy alto de la población”.

El documento también muestra que Ciudad de México registra las rentas más elevadas del país, por encima de los 40 mil pesos mensuales, mientras que Nuevo León encabeza los precios de venta con un promedio de 10.7 millones de pesos, impulsado por municipios como San Pedro Garza García.

En el ámbito municipal, Zapopan, Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala figuran entre los 50 con rentas más altas del país. Además, colonias como Puerta Las Lomas y Lomas del Valle se ubican en el Top 10 de zonas más costosas, mientras que otras como Ayamonte, Los Frailes, Colinas de San Javier, Lomas del Bosque y El Alcázar destacan entre las 20 con viviendas más lujosas.

El estudio advierte que estos niveles de precios están provocando el desplazamiento de familias hacia zonas periféricas, con mayores tiempos de traslado y menor acceso a servicios básicos.

También evidencia la brecha entre ingresos y costos: para adquirir una vivienda de cuatro millones de pesos se requieren ingresos mensuales de 122 mil 795 pesos, mientras que el promedio nacional es de 21 mil 355 pesos.

“La evidencia presentada en este análisis muestra una creciente desconexión entre los niveles de ingreso de los hogares y los precios de la vivienda, lo que sugiere que el funcionamiento actual del mercado, por sí solo, no está garantizando dicho acceso de manera amplia”, señala el reporte.

El documento plantea la necesidad de intervención pública para ampliar el acceso a la vivienda. Entre las propuestas se encuentran incentivar el trabajo remoto para reducir traslados, aplicar estímulos fiscales que favorezcan rentas accesibles y establecer subsidios temporales, con el fin de mejorar las condiciones de acceso sin recurrir a controles de precios.

El estudio especial sobre vivienda se puede consultar en https://ite.so/boleconomi30.