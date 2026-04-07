Lanzan “Tejiendo redes por la igualdad”, programa educativo para erradicar la violencia de género desde las aulas

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La Red de Centros de Justicia para las Mujeres (Red CJM) presentó el programa “Tejiendo redes por la igualdad”, una estrategia que busca prevenir y reducir la violencia de género desde la educación, focalizando esfuerzos en las colonias con mayor incidencia delictiva del estado mediante el uso de mapas de calor.

La iniciativa intervendrá en escuelas de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Colotlán, con acciones dirigidas a niñas, niños, adolescentes, docentes, directivos y familias. El objetivo es sensibilizar, educar y detectar oportunamente situaciones de violencia, fortaleciendo la cultura de la denuncia y la construcción de redes de apoyo.

“Debemos enfrentar esos retos que tenemos como sociedad, no queremos solo reaccionar, sino prevenir. Formar y transformar desde la niñez, con este programa”, destacó Sofía Berenice García Mosqueda, Coordinadora General de la Red CJM.

, Imagen: IA

Ejes de intervención

Niñez y adolescencia: formación en gestión emocional, respeto a la autonomía corporal y prevención de violencia digital, con herramientas como el violentómetro.

Cuerpo docente y directivo: capacitación para la detección temprana de señales de violencia y aplicación de protocolos.

Comunidad familiar: sensibilización para madres, padres y tutores, promoviendo relaciones igualitarias y libres de micromachismos.

Colonias participantes

El programa se desplegará en diez colonias por municipio, entre ellas Oblatos, Santa Cecilia y Lomas del Paraíso en Guadalajara; Parques de la Victoria y San Pedrito en Tlaquepaque; Hacienda Santa Fe y Chulavista en Tlajomulco; Las Juntas y Ramblases en Puerto Vallarta; y Centro y Lomas de la Cruz en Colotlán.

Las escuelas interesadas podrán registrarse mediante el formulario digital aquí o enviar un correo a direccion.planeacion@redcjm.gob.mx.

Con esta apuesta educativa, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso con los derechos de las mujeres, impulsando un modelo de prevención que atiende las causas de la violencia desde su origen y promueve una cultura de respeto e igualdad.