Aeropuerto de Guadalajara amplía opciones de transporte terrestre para pasajeros

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) anuncia que fortaleció la oferta de transporte terrestre en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con el objetivo de facilitar los traslados de los pasajeros y mejorar la eficiencia en la movilidad desde y hacia la terminal aérea, ante la negativa del ingreso de vehículos de plataforma como Uber y DiDi.

Las opciones que se ofrecen a los usuarios para salir de las instalaciones de la terminal aéres son: taxis autorizados, servicio de traslado tipo shuttle, transporte público y distintos esquemas de estacionamiento, diseñados para responder a diferentes necesidades de viaje.

El servicio de taxis, regulado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, opera con tres empresas y una flotilla conjunta de 700 unidades.

En 2025 se incorporó la empresa Ecofy, lo que permitió ampliar la cobertura y reducir el tiempo promedio de espera en 68 por ciento durante el último año.

Como parte de las nuevas alternativas, se integró el servicio de shuttle, que conecta el aeropuerto con puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara como el Centro Histórico, la Nueva Central Camionera, Expo Guadalajara y la Glorieta La Minerva. Este servicio funciona con unidades tipo van para 12 pasajeros, con salidas cada hora y un costo de 150 pesos por trayecto.

En materia de estacionamiento, la terminal dispone de dos modalidades que en conjunto suman cerca de 6 mil cajones. La opción de corta estancia ofrece cercanía a la terminal con tarifas desde 55 pesos por hora y hasta 350 por día. La modalidad de larga estancia está orientada a viajes prolongados, con un costo de 200 pesos diarios e incluye traslado a la terminal.

El aeropuerto también cuenta con espacios destinados a la accesibilidad, con 130 cajones exclusivos para personas con discapacidad y 30 adicionales para mujeres embarazadas.

A estas alternativas se suman rutas de transporte público que conectan la terminal con distintos puntos de la ciudad. Entre ellas se encuentran la Línea C98 hacia Periférico Norte, la ruta T13 Guadalajara Directo hacia el centro y la T13 Zapote Guadalajara, que enlaza con El Zapote y la Antigua Central Camionera.

Con esta ampliación de servicios, la terminal busca ofrecer traslados más accesibles y reducir los tiempos de conexión para los pasajeros que utilizan uno de los principales nodos aéreos del país.

Estacionamiento:

Corta estancia: ideal para quienes buscan cercanía y rapidez. Está conectado a la terminal mediante puentes peatonales (a 8 metros de llegadas nacionales y 35 metros de llegadas internacionales), tarifas desde $55 pesos por hora y hasta $350 por 24 horas.

ideal para quienes buscan cercanía y rapidez. Está conectado a la terminal mediante puentes peatonales (a 8 metros de llegadas nacionales y 35 metros de llegadas internacionales), tarifas desde $55 pesos por hora y hasta $350 por 24 horas. Larga estancia: pensado para viajes prolongados, con una tarifa de $200 pesos por día que incluye servicio de traslado hacia la terminal.

Rutas de transporte público: