Promueve Sistema DIF Jalisco la adopción como un derecho de las niñas, niños y adolescentes

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En el marco del Día Nacional de la Adopción en México, que se conmemora cada 9 de abril, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco refrenda su compromiso con la promoción de la adopción como un derecho fundamental de niñas, niños y adolescentes: crecer y desarrollarse en un entorno familiar.

Durante la actual administración, de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026, se concretaron 140 sentencias de adopción, lo que permitió que 151 niñas, niños y adolescentes se integren a una familia. Actualmente, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes cuenta con 111 personas menores de edad susceptibles de adopción, por lo que se continúa fortaleciendo la sensibilización social sobre esta alternativa.

Entre las historias que reflejan el impacto de la adopción destaca la de Pío Emmanuel, un joven diagnosticado con Parálisis Cerebral Infantil, quien a los cinco años conoció a la familia que hoy lo acompaña: mamá, papá y cuatro hermanos adolescentes. Tras más de una década de convivencia, cuidados y acompañamiento en momentos médicos complejos, la familia formalizó su adopción, consolidando un proceso marcado por el amor y el compromiso.

La historia de Pío inspiró a su hermano Alejandro, director de cine, a producir un cortometraje que participará en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 2026, reflejando la transformación personal y familiar que la adopción puede generar.

A pesar de los cuestionamientos sociales sobre el tiempo, los recursos y el estilo de vida que implicaría la adopción, la familia reafirma que la decisión fue resultado de una reflexión compartida y del vínculo emocional profundo con Pío. “A él le gusta la vida, le gusta el sol, el agua, convivir con las personas… verlo crecer y saber que es amado es una satisfacción muy fuerte”, expresó José Luis, su padre.

Con estas acciones, el DIF Jalisco reafirma que la adopción es un derecho y una oportunidad para que niñas, niños y adolescentes encuentren un hogar donde se les brinde amor, cuidado y la posibilidad de desarrollarse plenamente.