Realiza PROEPA 133 inspecciones y aplica 44 clausuras en Jalisco durante primer trimestre de 2026

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y prevenir afectaciones a los ecosistemas, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) llevó a cabo 133 visitas de inspección y verificación en Jalisco durante el primer trimestre de 2026, que derivaron en 44 clausuras, entre totales y parciales.

Las acciones se realizaron del 7 de enero al 27 de marzo en 33 municipios, entre ellos Ameca, Cañadas de Obregón, Arandas, Degollado, Encarnación de Díaz, Poncitlán, San Juan de los Lagos, Tequila, Tepatitlán de Morelos y Zapotlán El Grande.

Durante las inspecciones, la autoridad detectó que diversos establecimientos no contaban con la documentación que acreditara el cumplimiento de sus obligaciones ambientales, o bien, representaban un riesgo inminente de desequilibrio ecológico y deterioro de los recursos naturales.

Como parte de estas labores, PROEPA informó que 99 de las visitas se concentraron en municipios que integran el Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago (AIP), así como en sitios donde se identificaron posibles daños graves al entorno por las actividades realizadas.

Las revisiones incluyeron rubros como emisiones a la atmósfera, manejo de residuos de manejo especial, granjas, impacto ambiental y operación de sitios de disposición final de residuos.

Entre los casos más relevantes, destaca la clausura parcial temporal, el 3 de marzo, de un sitio de disposición final de residuos en Poncitlán, debido a que operaba sin autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), además de incumplir con la norma oficial NOM-083-SEMARNAT-2003.

De igual forma, el 27 de enero se aplicó la misma medida en un sitio de disposición final en Sayula. En otro hecho, el 6 de marzo fue clausurada parcialmente una empresa dedicada a la fabricación de alimento para mascotas, ubicada en Tototlán, por no contar con Licencia Ambiental Única.

Finalmente, PROEPA invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier daño ambiental a través del correo denuncias.proepa@jalisco.gob.mx, proporcionando información detallada, ubicación y evidencia fotográfica.