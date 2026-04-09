Guadalajara

Artesanías, recorridos nocturnos y gastronomía tradicional convierten al municipio en uno de los destinos imperdibles de la temporada

Tlaquepaque vibra en Pascua con arte, misterio y sabor

Por Ivana Lamas

Durante esta Semana de Pascua, San Pedro Tlaquepaque se consolida como uno de los destinos más atractivos del Área Metropolitana de Guadalajara al ofrecer una experiencia que combina tradición, cultura y gastronomía.

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En el corazón del municipio, el Jardín Hidalgo alberga una muestra artesanal con más de 80 creadores locales, quienes exhiben piezas de barro, vidrio y madera que reflejan la riqueza cultural de la región. La exposición permanecerá abierta hasta el fin de semana en un horario de 10:00 a 21:30 horas.

A pocos pasos se encuentra El Parián, uno de los espacios más emblemáticos del país, donde la música de mariachi, la cocina tradicional y el ambiente festivo ofrecen una experiencia representativa de Jalisco.

Por la noche, el Centro Cultural El Refugio abre sus puertas para recorridos nocturnos los días 10 y 11 de abril a partir de las 20:30 horas. En este espacio histórico, antiguamente hospital, las y los visitantes pueden adentrarse en relatos y leyendas que evocan el pasado del municipio. El costo de entrada es de 250 pesos por persona.

El recorrido continúa por el andador Independencia y la calle Juárez, donde galerías, tiendas y restaurantes dan forma a un corredor vibrante que mezcla tradición y modernidad. En este punto destaca una intervención textil conmemorativa rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que fusiona la artesanía local con el espíritu del deporte global.

La oferta cultural también incluye espacios como el Museo Regional de la Cerámica y el Museo Pantaleón Panduro, donde se resguarda la tradición alfarera de la región y se exhiben piezas destacadas del Premio Nacional de la Cerámica.

Para quienes buscan una experiencia más dulce, destaca la visita a la fábrica de dulces típicos ubicada en Reforma #39, donde además de adquirir productos artesanales, se puede acceder a recorridos guiados gratuitos de lunes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.

Con su mezcla de historia, arte, sabores y leyendas, San Pedro Tlaquepaque se posiciona como un destino ideal para disfrutar las vacaciones, ofreciendo a visitantes y locales una experiencia que se vive con todos los sentidos.

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