Guadalajara inspira a Boston con modelo de entornos escolares seguros

El Gobierno de Guadalajara participó en la Cumbre de la Alianza de Ciudades Saludables 2026, celebrada en Río de Janeiro, donde compartió sus avances en políticas públicas enfocadas en la seguridad vial, la salud y los cuidados, consolidándose como referente internacional en la materia.

Durante el encuentro, la directora de Cuidados, Mariana Ortiz Tirado, y el director de Movilidad y Transporte, Saúl González, presentaron diversas estrategias implementadas en la ciudad, entre ellas el modelo de entornos escolares seguros, que prioriza la movilidad de niñas, niños y personas cuidadoras.

Uno de los puntos clave fue la exposición del programa Zona Aire, enfocado en la reducción de emisiones y la mejora del entorno urbano. Este incluye intervenciones en zonas como Ramón Corona, así como acciones de peatonalización en calles como Zaragoza y Santa Mónica, además de mejoras en espacios estratégicos como el entorno del Parque de la Revolución.

La experiencia de Guadalajara llamó la atención de representantes internacionales, particularmente de Boston, donde autoridades destacaron el impacto del modelo tapatío. Mary Bovenzi, directora de la División de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, señaló que la guía desarrollada por Guadalajara ha sido clave para fortalecer programas de rutas seguras hacia las escuelas en su ciudad.

El modelo no solo contempla trayectos escolares, sino también la movilidad cotidiana de niñas y niños hacia espacios comunitarios como parques, guarderías y centros recreativos, integrando un enfoque más amplio de bienestar urbano.

Por su parte, Saúl González subrayó la importancia de estos espacios de colaboración internacional para compartir aprendizajes y fortalecer políticas públicas centradas en las personas. Destacó que la actual administración busca colocar el cuidado de la ciudadanía en el centro de sus acciones.

En el mismo foro, Mariana Ortiz Tirado expuso los avances de Guadalajara en la construcción de una política de cuidados con enfoque territorial, única entre las más de 70 ciudades que integran la red, con especial atención en mujeres cuidadoras y personas adultas mayores.

Guadalajara ha trabajado durante ocho años con organismos internacionales como Bloomberg Philanthropies, Organización Mundial de la Salud y Vital Strategies, impulsando acciones para prevenir enfermedades no transmisibles y promover entornos urbanos más saludables.

Entre los resultados destaca la intervención integral en el barrio La Penal, donde se implementaron mejoras como ampliación de banquetas, señalización vial, accesibilidad universal y zonas de espera seguras, beneficiando a más de 2,500 personas, incluyendo comunidades escolares.

La participación en esta cumbre refuerza el posicionamiento internacional de Guadalajara como una ciudad innovadora en políticas de salud urbana y movilidad, y abre la puerta a replicar su modelo en otras ciudades del mundo.