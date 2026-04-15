Se ausentan de mesa de diálogo mestizos de Bolaños; wixaritari aseguran que todos serán escuchados

En primer plano aparece Óscar Ukeme Bautista, presidente de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de la etnia.

Con la ausencia de la población mestiza del municipio de Bolaños, se realizó en el Congreso local la mesa de diálogo para construir los lineamientos del cambio de régimen electoral en ese municipio, en donde en 2027 se eligirá al alcalde por el sistema de usos y costumbres, sin la participación de partidos políticos.

A la reunión acudieron siete legisladores, así como las autoridades locales y federales convocadas por el Congreso (IEPC, CEDHJ, Gobierno de Jalisco, Defensoría Pública Electoral, Comisión Estatal Indígena e INPI) además de las autoridades tradicionales de la etnia wixaritari.

Al no presentarse los habitantes mestizos, la Comisión Especial de Atención al Cambio de Régimen en Bolaños del Congreso, no pudo comenzar a construir el documento de los lineamientos electorales. El legislador de Morena, Miguel de la Rosa, dijo que se invitó a la población mestiza y ahora harán todo lo posible para garantizar que, en un siguiente encuentro, sí acudan las dos partes.

Lo que se busca es construir de manera conjunta el mecanismo para elegir a las próximas autoridades municipales, dijo:

“Se invito a la misma a los representantes de las comunidades indígenas, como a representantes de la población que no se autoadscribe como población indígena. Para ello, se giraron distintos oficios de invitación con la intención de que pudieran asistir a esta reunión”, precisó.

Óscar Ukeme Bautista, coordinador de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de Tuxpan y San Sebastián Teponahuaxtlán, relató que la lucha de la etnia por el reconocimiento de sus derechos como pueblo originario tienen por lo menos ocho años y aclaró que ellos son los primeros interesados en respetar la ley, sin excluir a ningún grupo de Bolaños.

“Esto ha sido con base en la ley, conforme a sentencias y si algo de lo que no está establecido en las sentencias se incumple, ¿qué pasa? Pues se impugna y se cae. Si no hay paridad en este proceso, se cae esta sentencia. Si no hay los mismos derechos políticos para la comunidad wixárika y para la zona mestiza, se cae. Nosotros como comunidad nos interesa que todo se haga conforme a derecho”, subrayó.

Hilario Romero González, presidente de Bienes Comunales de San Sebastián Teponahuaxtlán, señaló que todas las partes deben ser escuchadas.

“Entonces, no podemos nosotros como comunidad retroceder en este proceso. Estamos en la mejor disposición de poder dialogar, acordar, para que en nuestro municipio de Bolaños, pueda caminar en este proceso de cambio de régimen, organizar bajo lineamientos concretos, la elección por usos y costumbres a nuestros titulares en Tuxpan de Bolaños”, dijo.

La diputada de MC, Verónica Jiménez, hizo un llamado a los legisladores a actuar con responsabilidad para conducir este proceso en paz.

“Yo he sido muy puntual en decir que lo que aquí se resuelva va a afectar la vida de un municipio, no a los diputados que estamos aquí, si no a los que habitan ese municipio y debemos ser muy responsables con lo que estamos haciendo”, enfatizó.

La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, hizo un llamado a las partes “para que nos podamos reunir en una misma mesa y llegar a una nueva agenda en condiciones de paz”.

La delegada regional del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Bianca América Enríquez, explicó que existe mucha desinformación en la cabecera municipal de Bolaños y resaltó que el decreto que aprobó el Congreso no hará ningún cambio en temas culturales, ni religiosos, ni de vida familiar, como algunos han difundido en redes sociales. Solo se trata de un tema electoral, aclaró.

Habrá una nueva reunión en fecha próxima a la que se espera que sí acuda la población mestiza de Bolaños.