Descubren otro call center clandestino en el oriente de Guadalajara; hay 2 detenidos

En una finca de la Calle Ramón Blancarte, en Guadalajara, operaba un call center fraudulento

En la Calle Ramón Blancarte, de la Colonia Antigua Penal de Oblatos, la Fiscalía descubrió y allanó un nuevo call center fraudulento; en el sitio fueron arrestados dos hombres jóvenes, quienes presuntamente desde ahí realizaban llamadas engañosas para obtener dinero con la farsa de pólizas de seguros automotrices, una modalidad que consiste en hacer creer que una persona acaba de participar en un choque y necesitaba que se haga una transferencia bancaria porque su póliza está vencida.

Fueron agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales los encargados de desmantelar este centro de operaciones telefónicas clandestinas, luego de que hace menos de un menos de un mes fue cateado otro, en el Barrio de San Andrés.

La más reciente acción fue desplegada en respuesta a una denuncia ciudadana y de que el Ministerio Público integrara la carpeta de investigación y solicitara una orden de cateo.

Un hombre fue sorprendido cuando trataba de consumar un engaño mediante llamada telefónica

El fiscal del estado, Salvador González de los Santos, informó que al momento de que irrumpieron en la finca de la Calle Ramón Blancarte “uno de los ahora detenidos se encontraba en comunicación con una posible víctima”.

González de los Santos explicó que los operadores del falso call center “utilizaban, presuntamente, un plan muy bien estructurado para engañar a sus víctimas, sobre todo empleados de negocios y empresas, a quienes les llamaban por teléfono diciéndoles que sus jefes habían tenido un accidente automovilístico y que los seguros de sus autos estaban vencidos (...). Previamente estuvieron haciéndose de información para que sus historias fueran más creíbles”.

Presuntos defraudadores, bajo arresto

En la vivienda cateada se aseguraron teléfonos celulares, tarjetas con chip telefónico, libretas con información de posibles víctimas, directorios telefónicos, equipos de manos libres y una pistola de postas.

Los detenidos, a quienes se identificó como Luis Arturo “N” y Martín “N”, presuntamente ofrecieron dinero en efectivo y un vehículo a los agentes investigadores a cambio de que no los arrestaran.

Sin embargo, ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público inicialmente por cohecho, mientras se integran las indagatorias con las que se podrán imputarles otros delitos.

🚔 Desmantelan call center clandestino en Guadalajara.



La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ejecutó un cateo en un inmueble, donde se logró la detención de dos hombres señalados por su probable participación en actividades ilícitas. (1-3) pic.twitter.com/SkMrTM8lIW — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) April 16, 2026

OTROS CALL CENTER CLANDESTINOS EN EL ORIENTE TAPATÍO

El pasado 26 de marzo, la Fiscalía informó de otro lugar desde el que se cometían fraudes telefónicos, el cual estaba situado en la calle José María Verea, entre Ricardo Palmerín y Francisco Cárdenas Larios, del popular barrio de San Andrés, en el oriente de Guadalajara, y que fue descubierto por agentes investigadores, quienes aprehendieron en el punto a tres adultos y dos menores de edad.

Según se dijo en su momento, dichas personas se hacían pasar como empleados de un banco en específico para engañar a sus víctimas y lograr que hicieran depósitos y transferencias bancarias.

Aparte, en enero de 2025, se desmanteló otro lugar en donde presuntamente se hacían llamadas telefónicas fraudulentas y que al momento de la incursión policiaca, era operado por cinco personas que fueron detenidas, señaladas de cometer actividades ilícitas similares a las del párrafo anterior.

La Fiscalía del Estado al difundir el cateo al nuevo call center fraudulento clandestino, agregó que según “datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer bimestre de 2026 se han denunciado mil 497 casos de fraude en Jalisco, lo que representa una reducción del 18% respecto al mismo periodo del año anterior, y una disminución del 46% en comparación con el primer bimestre de 2024″.

Agentes de la Fiscalía de Jalisco en clausura de la finca desde donde se consumaban fraudes telefónicos

MODALIDAD DEL SEGURO DE AUTO VENCIDO

-Los delincuentes de manera previa consiguen el nombre y algún otro dato de una persona

- Llaman a su casa o empresa, haciéndose pasar por un ajustador y diciendo que la persona acaba de participar en un choque automovilístico en el que hubo daños cuantiosos y/o heridos de gravedad

-Hacen creer que la persona no puede llamar personalmente porque no tiene datos o porque está en arresto momentáneo

- Proporcionan un número de cuenta bancaria para que se deposite dinero porque supuestamente la póliza del seguro del auto de la persona está vencida y con el pago quedará actualizada y cubrirá el siniestro

- Desde que entablan comunicación con la persona que va a depositar tratan de que no cuelgue para controlar que realice la transferencia o vaya a alguna tienda de autoservicio a realizar el depósito y que además no trate de comunicarse con el supuesto afectado