Amanece ZMG con 5 asesinados y 4 heridos, incluida masacre en la que incendiaron finca en La Nogalera

Fiscalía de Jalisco. Investiga los diferentes casos

La Zona Metropolitana de Guadalajara fue escenario de diferentes ataques que dejaron un saldo de por lo menos cinco personas asesinadas y cuatro heridos, en hechos que se suscitaron durante la noche del domingo 19 y la mañana de este lunes 20 de abril.

TRES MUERTOS Y DOS LESIONADOS EN LA NOGALERA

En uno de los casos se cometió una masacre luego de que dos hombres y una mujer murieron por heridas de arma blanca y otros dos varones quedaron lesionados. Este hecho ocurrió en una finca abandonada que se encuentra en la Avenida 18 de Marzo, entre Algodón y Café, de la Colonia La Nogalera, en Guadalajara.

Dicho inmueble es señalado como punto de venta y consumo de estupefacientes y fue incendiado tras el ataque. Uno de los heridos pudo escapar antes de que el fuego lo alcanzara y llegó hasta la confluencia de las calles Frijol y Algodón, en donde fue atendido por paramédicos.

Se trata de una persona de aproximadamente 25 años de edad, que presentaba lesiones en cuello y pecho.

Según reportes periodísticos, pudo decir que acudió a la finca de la Avenida 18 de Marzo, en donde se reúnen personas para consumir drogas, y que después se presentaron varios sujetos que arremetieron con armas blancas en contra de quienes ahí estaban.

En la finca fue encontrado un hombre de edad cercana a los 40 años de edad, herido a cuchilladas y por quemaduras; también fueron localizados los cadáveres de una mujer y dos varones. Estos últimos tres estaban quemados.

ASESINATO EN TONALÁ

Al salir de su casa para ir a hacer ejercicio, fue asesinado a balazos un hombre de 54 años de edad. El crimen se registró la mañana de este lunes 20 en el cruce de las calles Abedul Sur y Reina Cihualpilli, en la Colonia Pedregal de Santa Martha, municipio de Tonalá.

Los agresores habrían sido varios hombres que huyeron tras consumar el atentado, en un automóvil de color claro; uno de los homicidas iba vestido todo de negro.

APARECE CUERPO DESMEMBRADO EN AUTOMÓVIL

Dentro de un carro abandonado fueron hallados en bolsas de plástico los segmentos del cadáver de un hombre en el cruce de las calles Benjamín Gutiérrez y Francisco Landeros, perteneciente a la Colonia Rancho Nuevo, en Guadalajara.

Se sabe que el fallecido podría ser un hombre reportado como desaparecido y que era dueño del automotor en donde fue encontrado desmembrado.

El hallazgo del cuerpo fue descubierto tras los reportes de vecinos que dijeron que el coche ya tenía algunas semanas en abandono y desde hace poco empezó a emitir olor a putrefacto.

LESIONADO DE TIRO EN EL ROSTRO

En la Calle Palmas, cerca del cruce con Manuel González, de la Colonia Lomas del Tapatío, municipio de San Pedro Tlaquepaque, fue herido de bala un joven de aproximadamente 30 años de edad.

El móvil del atentado no se ha esclarecido; sólo se sabe que la víctima se encuentra grave por haber recibido el impacto en la cara.

MOTOCICLISTA BALEADO EN SUPUESTO INTENTO DE ROBO

En la confluencia de la Antigua Carretera a Chapala y Calle San Francisco, dos sujetos amenazaron con pistola a un joven motociclista presuntamente para obligarlo a entregar su vehículo.

Después de un forcejeo, el motociclista resultó con un tiro en una pierna; la víctima era acompañada por su pareja, quien al parecer salió ilesa.

La Fiscalía del Estado a través de sus áreas correspondientes, inició las investigaciones de todos los casos.