La diputada Candelaria Ochoa transparenta sus bienes ante denuncia en su contra

Candelaria Ochoa mostró las escrituras de sus bienes y dijo que ha sido asalariada por 42 años.

En una rueda de prensa realizada en el Congreso del Estado, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, hizo pública ante los medios de comunicación su declaración patrimonial que presentó ante el Congreso del Estado, en la que dio a conocer que es propietaria de dos viviendas y dos vehículos.

Hay una tercera vivienda que está a su nombre, pero que en realidad es propiedad de su padre, que tiene 102 años de edad y que está bajo su cuidado.

La postura de Candelaria Ochoa se presentó luego de que el periodista Jorge García Orozco, presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en la que señala que la legisladora tiene inconsistencias en su declaración patrimonial, ya que la tercera propiedad a su nombre, se incluyó con un costo de cero pesos. Al respecto, la diputada local dijo que ese dato es una inconsistencia que no debió presentarse así, por parte del área de Transparencia del Congreso.

“Ha habido mucho escándalo por dos propiedades que tengo y que sí son mias. Aquí les comparto las escrituras. Una primera la compré en 1997 con un crédito Fovisste y la segunda con un crédito Infonavit en 2011. Esas son mis propiedades y por lo cual están debidamente registradas a mi nombre”, expuso.

La legisladora relató que ella ha sido asalariada durante 42 años, en los que ha trabajado como maestra e investigadora en la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como en diversos cargos públicos, como regidora en Guadalajara, diputada federal, legisladora local y titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Candelaria Ochoa señaló que la acusación que le hacen ahora, se debe a un tema de golpeteo político, previo a las campañas electorales y a una respuesta a su postura crítica frente al gobierno de Pablo Lemus.

“Me da mucho gusto que los medios serios no hayan seguido esta dinámica, porque todo el mundo me conoce en este estado. Sí, son tiempos electorales y seguramente vendrán muchas mas cosas contra mi y con todo Morena, porque ellos saben que perdieron la elección de 2024 y que van a perder la de 2027”, respondió.

En caso de que la Fiscalía Anticorrupción la requiera, ella mostrará las escrituras de sus dos viviendas y sus dos vehículos, así como la casa en la que vive con su papá.

Subrayó que ella no tiene nada que esconder, que ha presentado declaraciones patrimoniales desde 2012, que no tiene inversiones financieras y que paga sus impuestos puntualmente.